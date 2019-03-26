中國操作假消息 台灣是主要箭靶／無國界記者組織警示 全球新聞自由受威脅

2019-03-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（RSF）昨發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，闡述中國過去十年控制境外資訊的策略，盼警示國際此計畫已然對世界新聞自由造成威脅。值得注意的是，報告直陳，台灣一直是中國不實資訊主要操作目標。

RSF於台灣時間廿五日在官網發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，共有中文、英文和法文三種版本，欲向全世界傳達警示訊息。RSF指出，儘管中國追求世界傳媒影響力的計畫，在國際上不若「一帶一路」知名，企圖心與重要性卻絲毫不減，且已對世界的新聞自由造成威脅。

砸30億歐元收購歐洲媒體

RSF報告羅列北京政府對英國、南非、瑞典、柬埔寨、越南、澳洲等多國造成影響力的案例；報告分為四大章節，從大力開發能觸及國際閱聽眾的媒體，輸出「中國媒體模式」，例如中國國營的環球電視網（CGTN）已在一四○個國家放送；到招待眾多外國記者前往北京參與「中國式批判思考」訓練，以換取對中國有利的報導；及至商業投資滲透外國媒體如「木馬屠城」，收購海外媒體成中國共產黨宣傳的一環等，最後以對抗策略作結。

RSF指出，為了影響國外的讀者群，北京由中共中央統戰部統籌，政策性地推動購買具戰略意義的媒體股份。根據彭博集團二○一八年四月公布的調查，近十年來，中國在歐洲各媒體所投入的資金將近三十億歐元，例如收購捷克媒體集團等。另也提及南非、紐西蘭與英國媒體被收購或與中國進行財務合作後，新聞呈現出現轉折的案例。

RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，根據北京政權的精神，記者不是抗衡的力量，而是為國家宣傳服務，如果民主國家不抵抗，中國將繼續強加其觀點和宣傳，對新聞和民主形成威脅。

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