軍事政變5年 泰國會今大選

2019-03-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕泰國廿四日將迎來二○一四年軍事政變、且軍政府修憲後的首次民主選舉。國會眾議院五百席將由五一○○萬選民投票產生，但參議院二五○席全由軍方指派；而在兩院拿下過半數三七六席的政黨或勢力，將可推選總理。在新選制下，總理帕拉育料成最大受惠方，將可藉民主方式繼續掌權。不過，反對派撂狠話稱，若帕拉育挾參院優勢連任，將在眾院發動不信任投票，並走上街頭示威。

大選選制削弱大型政黨

泰國軍政府二○一四年掌權後屢次延後國會大選，並在一七年通過旨在穩固軍方於中央地位的新憲法，規定總理不一定要由國會議員出任，且眾院地區直選席次降為三五○席，依政黨得票率分配席次則增為一五○席，藉此讓中小型政黨出頭，並削弱大型政黨。換言之，在參院全由軍方把持下，提名帕拉育為唯一總理候選人的「公民力量黨」及其他力挺軍方政黨，此次大選只須在眾院拿下一二六席，帕拉育續任總理就幾無後顧之憂。

反軍政府的「紅衫軍」領袖、反獨裁民主聯合陣線（UDD）主席賈圖朋（Jatuporn Prompan）表示，這套選制將引發信任危機，即使帕拉育保住大位，也將迅速面臨眾院對其發動不信任投票。

廿二日的選前最後一夜，帕拉育首度出席「公民力量黨」在曼谷的造勢活動，向數千名支持者表示，軍政府在五年內解決了政治動盪，如今他「已準備好為這個他出生、生活、工作的國家而死，並保護好下一代」。有選民表示，只要投帕拉育，就能維繫國家和平，不會再有暴力。

超俄趕印度 貧富差距惡化

然而，瑞士信貸集團指出，在軍政府治下，泰國「超俄國趕印度」，已成全球貧富差距最嚴重國家；且外資逐漸移入越南等鄰國，使得國家更加仰賴中國觀光客。因此，民調顯示年滿十八歲的約七百萬名「首投族」力挺他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）領導的「未來前進黨」，呼籲提高對教育和就業的投資。他納通表示，希望國家穩定的企業已了解，泰國如今擁有的並非穩定，而是壓迫。

首投族力挺未來前進黨

與此同時，遭軍政府先後推翻、目前均流亡海外的前總理塔克辛和胞妹盈拉，兩人所屬的最大反對黨「為泰黨」仍獲貧困農民力挺，料能在眾院拿下多數席次。該黨總理候選人蘇達拉在最後造勢晚會上表示，帕拉育靠槍桿子奪政權，如今又透過新憲法企圖剝奪人民權利。

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