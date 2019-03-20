荷蘭電車血案 土裔槍手被捕

2019-03-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕荷蘭第四大城烏得勒支市（Utrecht）十八日上午發生槍擊血案，凶嫌在一列輕軌電車上濫殺無辜，造成至少三人喪生、七人輕重傷。經過長達數小時、幾乎癱瘓該市交通的搜捕行動，開槍的三十七歲土耳其裔凶嫌塔尼斯（Gokmen Tanis）十八日晚間被逮，十九日被檢方以「恐怖主義意圖過失致死」罪名起訴；警方證實，另有兩名疑犯被捕，正在接受調查。

檢方十九日聲明，疑似塔尼斯逃逸時駕駛的車輛裡，發現一張涉及恐怖主義的字條，當局仍在調查他的犯案動機，無法排除恐怖攻擊的可能性。警方已查扣一件武器，但仍不清楚塔尼斯與罹難者的關係。此前，荷蘭司法部長葛拉佩浩斯（Ferdinand Grapperhaus）十八日坦承，塔尼斯有一長串的犯罪紀錄。

荷蘭當局十九日證實，這起血案的三名死者分別為十九歲女性、廿八歲男性和四十九歲男性。許多烏市民眾十九日在輕軌電車站、各大路口放置鮮花，悼念亡者。

荷蘭法院官網公布塔尼斯的犯罪紀錄，顯示他因拒絕配合警方調查二○一七年他涉嫌犯下的強姦罪案件，今年一月四日入獄、三月一日甫獲釋；此外，塔尼斯還有入室竊盜、商店竊盜、竊盜未遂、非法持有武器與涉犯過失殺人等前科，並於一七年八月至九月短暫入獄，去年也被判刑四個月監禁，但尚未入獄服刑。

行凶動機疑為「家庭因素」

英國廣播公司（BBC）報導，一名定居烏市的土耳其商人指稱，塔尼斯出生於土國中部約斯加特省（Yozgat），多年前曾因疑似與伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）有牽扯而被逮；塔尼斯生性孤僻，不愛與人來往。土耳其廣播電視公司（TRT）引述知情人士說法報導，塔尼斯的犯案動機或許是「家庭因素」，疑似想對一名電車內的親人開槍。

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