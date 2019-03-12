佛州華裔女金主 牽線中企見川普

2019-03-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）九日率先披露，曾涉入美式足球隊老闆召妓桃色糾紛、在佛羅里達州經營連鎖按摩中心的華裔女富豪楊蒞（Li Yang或Cindy Yang，見圖，取自網路），透過網站公開宣稱可提供華人「公共關係服務」，包括與美國高官政要合影，參與總統餐會、白宮活動等機會，並在二○一七年底成功安排一大群中國企業家，前往紐約出席美國總統川普的募款餐會。

美國共和黨一名募款人十日向美聯社證實，去年參與共和黨全國委員會在川普私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）餐會的金主，曾注意到有一大群中國人出席該餐會，許多人還在會後質疑這些人是否經過審查。外國團體和個人依法不得捐贈政治獻金，只有美國公民和永久居民可透過購買餐券方式捐款給競選團體。

楊蒞家族自川普當選總統後，積極參與共和黨政治活動，並捐款給川普競選團隊。她創辦的國際商業諮詢公司，在官網上宣稱可提供「公關服務」，包括「與川普、商務部長和其他政治人物互動的機會」，以「協助美國企業在現代華人市場建立並擴展品牌形象」。但佛州政府文件顯示，楊蒞註冊的「樂亞其國際投資公司」現已歇業。

四十五歲的楊蒞是美國歸化公民，以佛州為主要活動據點。樂亞其官網描述楊蒞是公司的「創辦執行長」，也是「總統募款委員會」成員、「總統俱樂部」成員，並在官網放上海湖莊園的照片，以及楊蒞與川普、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、運輸部長趙小蘭、白宮前幕僚戈卡（Sebastian Gorka）等政要的合影。

共和黨撇清：和她沒關係

此事再度凸顯川普持有私人俱樂部衍生的諸多爭議及道德問題。針對相關報導，楊蒞及其公司並未回應，海湖莊園、川普集團則不予置評。共和黨佛州副主席齊格勒（Christian Ziegler）淡化楊蒞的重要性，表示「任何人都可以買票進入任何活動，我猜想那就是她所做的…，她和我們沒有關係」。

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