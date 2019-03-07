彭博退出2020美國大選

2019-03-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國紐約市前市長、媒體大亨彭博（Michael Bloomberg），五日表態不會出馬角逐二○二○年總統大選，「我認為我可以在大選中擊敗川普，但我很清楚，要在這麼多人裡面贏得民主黨提名，有多麼困難。」七十七歲的彭博表示，他會轉而將可觀的財力投入解決氣候變遷、槍枝暴力、毒品危機、教育退步等其他重要議題。

此前外界認為，中間派的民主黨人彭博若決定參選，或將成為同樣出身商界的川普一大勁敵，上演一齣媒體大亨對決地產大亨的精采戲碼。彭博五日透過自家媒體平台《彭博》指出，美國總統川普上任迄今代表著「混亂、崩解和欺騙」，「我從不害怕告訴大家，我認為川普是我國的威脅」。彭博強調民主黨贏得下屆總統的重要性，美國必須「提名一位能打敗川普的最強民主黨人，讓我國再次團結」。

有意競逐二○年大選的民主黨人呈現大爆炸，儘管已有前國務卿希拉蕊‧柯林頓、奧勒岡州聯邦參議員莫克利表態退出，但至少仍有十四人將參與黨內初選，其中還不包括前副總統拜登、前德州聯邦眾議員歐洛克等。拜登可能下月才會宣布是否參選。

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