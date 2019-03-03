男女工作平權 全球僅6國達標

2019-03-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國專門機構「世界銀行」上週發布「二○一九女性、企業、法律：十年變革報告」，探討性別歧視對一八七國女性就業與創業選擇的影響。報告雖肯定全球各區域過去十年普遍提供女性更友善職場環境，但也指出，迄今全球僅六國達到男女工作平權的標準。

世銀報告從行動自由、求職、薪資、結婚、生育、創業、管理資產、退休金等八大面向，比較男女在法律上獲得的差異待遇。世銀發現，去年滿分的比利時、丹麥、法國、拉脫維亞、盧森堡、瑞典，也剛好是條文明令工作職場須性別平等的六國，相較於十年前沒有國家給予男女平等法律權利，可謂一大進步。

全球平均分數 台灣並列第8強

但世銀也指出，即使性別平等原則入法，瑞典與法國仍有執法隨意的現象；滿分也不代表全面平等，給薪不平等正是最大的絆腳石，瑞典女性與男同事同工就少了五％報酬。世銀代理總裁喬治艾娃特別點出：各國仍存在男女同工不同酬的歧視現象，但給薪平等可為全球經濟增一六○兆美元財富，呼籲「提供空間給女性，可讓社會更富足」。

此外，全球平均分數由十年前的七十．○六分，提升至七十四．七一分。九十分以上的卅九國，有三分之二屬高收入國家，其中八個位於歐洲。台灣得到九十一．二五分，與阿爾巴尼亞、紐西蘭並列全球第八強，更是亞洲第一，表現亮眼。

從地區來看，「經濟合作暨發展組織」（ＯＥＣＤ）國家得分最高，歐洲與中亞居次，接下來的拉丁美洲及加勒比海地區，得分還在全球平均之上。

落後於全球平均的地區，得分由高至低依序為東亞與太平洋地區、撒哈拉以南非洲、南亞、中東與北非。

  • 德國民眾今年一月十九日在首都柏林舉牌響應美國發起的爭取女性權利「二○一九年女性大遊行」。圖中兩名女性舉著寫有「數學家支持男女平等」的標語牌。（歐新社）

    德國民眾今年一月十九日在首都柏林舉牌響應美國發起的爭取女性權利「二○一九年女性大遊行」。圖中兩名女性舉著寫有「數學家支持男女平等」的標語牌。（歐新社）

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