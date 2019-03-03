男女工作平權 全球僅6國達標

2019-03-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國專門機構「世界銀行」上週發布「二○一九女性、企業、法律：十年變革報告」，探討性別歧視對一八七國女性就業與創業選擇的影響。報告雖肯定全球各區域過去十年普遍提供女性更友善職場環境，但也指出，迄今全球僅六國達到男女工作平權的標準。

世銀報告從行動自由、求職、薪資、結婚、生育、創業、管理資產、退休金等八大面向，比較男女在法律上獲得的差異待遇。世銀發現，去年滿分的比利時、丹麥、法國、拉脫維亞、盧森堡、瑞典，也剛好是條文明令工作職場須性別平等的六國，相較於十年前沒有國家給予男女平等法律權利，可謂一大進步。

全球平均分數 台灣並列第8強

但世銀也指出，即使性別平等原則入法，瑞典與法國仍有執法隨意的現象；滿分也不代表全面平等，給薪不平等正是最大的絆腳石，瑞典女性與男同事同工就少了五％報酬。世銀代理總裁喬治艾娃特別點出：各國仍存在男女同工不同酬的歧視現象，但給薪平等可為全球經濟增一六○兆美元財富，呼籲「提供空間給女性，可讓社會更富足」。

此外，全球平均分數由十年前的七十．○六分，提升至七十四．七一分。九十分以上的卅九國，有三分之二屬高收入國家，其中八個位於歐洲。台灣得到九十一．二五分，與阿爾巴尼亞、紐西蘭並列全球第八強，更是亞洲第一，表現亮眼。

從地區來看，「經濟合作暨發展組織」（ＯＥＣＤ）國家得分最高，歐洲與中亞居次，接下來的拉丁美洲及加勒比海地區，得分還在全球平均之上。

落後於全球平均的地區，得分由高至低依序為東亞與太平洋地區、撒哈拉以南非洲、南亞、中東與北非。

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