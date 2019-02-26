共黨全面領導高校 學子人心惶惶

2019-02-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國新華社二十三日報導，中共中央與國務院近日印發「中國教育現代化二○三五」，強調該綱領性文件是中國第一個以教育現代化為主題的中長期戰略規劃，其特點為「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，「旗幟鮮明地提出加強黨對教育工作的全面領導」。中國教育部長陳寶生也撰文指出，要確保「黨的工作在高校（大學）系統全覆蓋」，「對政治不合格」者「一票否決」。

加強促進孔子學院、魯班工坊發展

此外，儘管中國在海外廣設孔子學院不斷引發爭議，但「中國教育現代化二○三五」仍強調，要加強促進孔子學院和孔子課堂發展，並鼓勵有條件的職業院校在海外建設「魯班工坊」。魯班為春秋戰國時期的傑出工匠和發明家，被譽為中國土木工匠的始祖，魯班工坊便是以魯班的「大國工匠」形象為依託，將中國現代職業教育改革創新示範區天津市的職業技術和文化，以學歷教育與職業培訓方式輸出海外，二○一六年起在「一帶一路」沿線國家成立，成為中國職業教育服務「一帶一路」倡議的橋樑。

新華社報導，「中國教育現代化二○三五」是以習近平為核心的黨中央與國務院做出的「重大戰略部署」，二○三五年將是中國「實現社會主義現代化的重要時間節點」，該文件猶如中國教育發展的藍圖，而中共中央辦公室、國務院辦公廳近期印發的「加快推進教育現代化實施方案」則為施工圖。

「美國之音」中文網指出，教育部長陳寶生二十二日發表在中共中央紀律檢查委員會機關報「中國紀檢監察報」的文章，是為「中國教育現代化二○三五」的公布先行造勢，文中明確指出，「中國高校是黨領導下的高校，肩負為黨育人、為國育才的重大職責使命，要加強黨對高校全面領導，使高校成為黨領導的堅強陣地」。除一般高校外，陳寶生說，黨的組織建設還包括民辦高校、中外合辦的教育機構。

中國時政評論家程坦對ＶＯＡ說，中國的大學教師很少關心政治，少數關心者「政府進行嚴密監控。現在他們網路上的帳號被封，然後受到談話，叫他們講課時注意。有時老師講課講一些普世價值的觀點，就被學生舉報，所以他們也人心惶惶」。中國大學生也普遍不關心政治，較關心切身利益，「現在百分之八九十是錢為大，在錢和權上作文章」。

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