撤軍敘利亞 美留200名維和部隊

2019-02-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普去年十二月宣布，在敘利亞的極端組織「伊斯蘭國」（IS）已遭擊潰，將於今年全數撤離駐守敘國的兩千美軍；但白宮發言人桑德絲廿一日表示，美軍仍會派駐兩百名軍人「留守敘國一段時間」，執行維持和平任務。

美國代理國防部長夏納翰上週出訪歐洲時，曾試圖說服英法等盟友在敘國持續駐軍，以打擊IS殘黨及巡邏安全區，但遭英法兩國斷然拒絕。針對美方最新決定，英法兩國目前未作出回應。至於曾批評川普撤軍決定的共和黨籍參議員葛蘭姆，則改口稱讚此一決定將能確保IS不會重返，伊朗不會填補美國撤軍後留下的權力真空，以及確保土耳其不會與美國支持的「敘利亞民主部隊」（SDF）發生衝突，得以保護庫德族盟友，保衛土敘邊境。

美國匿名官員向華盛頓郵報透露，美軍留守的兩百人部隊將分成兩半，一半駐守敘國西北部庫德族控制的地區，另一半則駐紮敘國東南部的坦夫（al-Tanf）軍事要塞，駐軍總數可能略微增加。美國及盟軍目前在坦夫約駐守二至三百兵力，在當地訓練敘國反抗勢力，及陪同巡邏對抗IS。坦夫位在從伊朗首都德黑蘭通往黎巴嫩南部的交通要道上。

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