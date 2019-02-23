世界首例 以色列企業將登陸月球

2019-02-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一一年為奪美國科技公司谷歌「月球Ｘ大獎」（GLXP）而創立的以色列非營利太空探索組織「SpaceIL」，其無人登月器「創世紀」號（Beresheet）在美東時間廿一日晚間，隨美國「太空探索科技公司」（SpaceX）的「獵鷹九號」火箭，從佛州卡納維爾角成功升空進入地球軌道，四月十一日若如規劃順利在永遠朝向地球的月球正面完成「軟著陸」，將寫下民間企業首度登月的新紀錄。

谷歌○七年發想的GLXP計畫去年三月截止，儘管無贏家拿下兩千萬美元頭獎，卻開發了全球各界對登月的想像。以國「SpaceIL」就是其中之一，獲以色列航天局（ISA）賞識支持，最後以幾乎全數來自民間贊助的一億美元，與承包官方國防訂單的以色列航空工業公司（IAI）合力打造出重達五八五公斤、僅洗碗機大小的「創世紀」。

在此之前，即使以國家資源為後盾，全世界也僅有前蘇聯、美國、中國的官方探測器完成在控制狀態下的「軟著陸」登月壯舉，且動輒耗費數億美元。若「創世紀」成功登陸月球表面，不僅可讓以國坐穩全球「軟著陸」月球第四把交椅，也將成就民間登月首例，重量與造價更創歷史新低。

「創世紀」攜帶著含有聖經、兒童繪畫、以國歌曲、猶太人大屠殺倖存者記憶、以國國旗等數位檔案的「時間膠囊」，進行為期七週的六五○萬公里太空之旅。它登陸月球表面的玄武岩平原「靜海」後，將僅有二至三天的活動時間，利用內建設備拍下登月點並測量月球磁場，以助瞭解月球的形成過程；再透過美國航太總署深太空網絡，將數據傳回「SpaceIL」設於以國耶胡德市的接收站。當任務結束，「創世紀」將會關機，永留月球。

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