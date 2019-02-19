人臉辨識+大數據 260萬新疆人坐活監

2019-02-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕荷蘭網路專家近日揭露，中國政府與位於廣東深圳的「深網視界科技有限公司」（SenseNets）合作，利用人臉辨識及大數據分析科技，嚴格監控新疆地區維吾爾族人的活動，但其資料庫保護不慎出現漏洞，導致近兩百六十萬人的個資、至少六百多萬筆地點紀錄外洩，恐遭惡意人士不當使用。

荷蘭非營利機構「ＧＤＩ基金會」共同創辦人蓋佛斯推文表示，深網視界資料庫存有新疆近兩百六十萬人的姓名、性別、國籍、生日、住址、雇主、證件照及身分證號碼等個資，這些資料處於未受保護的狀態達數月之久，可供任何人閱覽或下載，存在個資洩漏風險。另外，蓋佛斯也指出，光是過去二十四小時，就有逾六百八十萬個地點紀錄曝光，任何人都可透過深網視界的即時人臉辨識，檢視這些紀錄及追蹤人們活動，地點包括飯店、網咖、公園、清真寺、旅遊景點等可能設有監視器之處。

蓋佛斯批評，這種不安全的人臉辨識科技，目的僅是做為「穆斯林跟蹤器」，讓北京持續追蹤維族穆斯林；惡意行為者可能在資料庫裡增加或刪減紀錄，竊賊可能竊取地址、位置紀錄及身分證號碼等敏感資訊。

根據官網資料，深網視界與中國多個城市的警方有合作關係，例如協助廣東警方起訴非法集會人士、為連雲港市警方建造人臉辨識系統。除監控新疆，深網視界也為貴州省都勻市提供安全服務，該市為少數民族黔南布依族苗族自治州首府。

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