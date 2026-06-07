南韓選後餘震！選票短缺掀萬人抗議 保守派質疑中國介選

南韓民眾包圍位於首爾的計票中心，抗議3日地方選舉的選票短缺亂象，有示威者手持「重辦選舉」標語。（路透）

南韓地方大選落幕後，因部分投票所出現選票短缺而引發的抗議仍未平息。部分保守派團體與前總統尹錫悅支持者近日再度提出「中國介選」質疑，要求官方重新調查選舉過程。不過，截至目前為止，南韓官方並未公布任何中國介入本次選舉的證據。

南韓現任總統李在明所屬的共同民主黨在多數地方首長選舉中取得優勢，但選後爭議持續延燒。《韓聯社》引述警方估計，連日來約有1萬名示威者聚集在首爾計票中心與奧林匹克手球館外抗議。部分保守派YouTuber與尹錫悅支持者主張，應重新檢視過去曾被揭露的選舉系統資安漏洞，並要求進一步調查是否存在影響選舉公正性的因素。

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作為此次爭議的導火線，是本月3日投票期間發生的選票短缺事件。根據《路透》報導，南韓全國約1萬4300個投票所中，有50處出現選票不足情況，其中22處一度暫停投票，部分選民被迫長時間等待。

南韓選委會首長盧泰岳引咎辭職

南韓中央選舉管理委員會（NEC）表示，選票配置未能反映實際投票需求，是造成混亂的主要原因。選委會首長盧泰岳事後宣布請辭，並表示相關事件已損害民眾對選舉程序的信任。

在抗議活動持續之際，部分保守派團體再度提出中國介選及選舉舞弊等說法。相關論述近年來在南韓保守派支持者之間持續存在，並曾多次成為政治攻防焦點。

不過，截至目前為止，南韓選舉管理委員會、法院及相關官方調查機構均未公布任何證據，證明中國曾介入本次地方選舉結果。早在前總統尹錫悅遭彈劾期間，相關機構即曾公開駁斥選舉遭操控的說法，強調過去發現的是資安漏洞，而非選舉舞弊證據。

美國政府先前也曾表示，南韓選舉屬於自由且公平的民主程序。儘管華府對中國在全球民主體制中的影響力保持警戒，但並未提出中國介入南韓選舉的具體證據。

南韓選委會表示，將對選票短缺事件展開全面調查，但重申相關情況不足以構成重新投票依據。儘管如此，要求重選的抗議活動仍持續進行，部分保守派團體也持續對選舉公正性提出質疑。

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