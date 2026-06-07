伊朗要求解凍7580億資產 美方研議改撥波灣盟友重建

美國財政部長貝森特已指示團隊評估伊朗襲擊波灣盟友造成的損害成本。知情人士透露，美方正研議將部分伊朗資產轉作重建用途。（路透資料照）

美伊波灣衝突持續延燒之際，德黑蘭將解凍240億美元（約新台幣7580億元）資產列為和平協議條件之一；與此同時，知情人士透露，美方正研議將部分伊朗資產轉作波灣盟友的重建用途，作為修復伊朗襲擊造成損害的資金來源。

根據《路透》報導，知情人士表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示團隊評估伊朗襲擊波灣盟友所造成的損害成本，並研究相關資產運用方案。消息人士指出，美方考慮評估的範圍可能不限於目前遭凍結的伊朗資產。

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就在前一天，伊朗最高領袖顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）接受美媒訪問時表示，若要達成結束這場已持續3個月衝突的協議，美國必須釋放240億美元伊朗資產。消息人士指出，美方正在評估的相關措施，可能為目前脆弱的停火談判增添新的摩擦因素。

荷姆茲海峽航運受阻 巴基斯坦特使赴德黑蘭斡旋

與此同時，荷姆茲海峽航運持續受到影響。《路透》指出，在衝突爆發前，全球約5分之1海運石油運輸量經由該水道通行；目前相關情勢已推升美國汽油價格，也讓川普面臨日益增加的國內政治壓力。

為促成局勢降溫，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）已抵達德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）會面。伊朗學生通訊社（ISNA）報導，納克維此行攜帶巴基斯坦總理及陸軍參謀長致伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的信函，並將轉達相關訊息。

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