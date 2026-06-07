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    首頁 > 國際

    DNA建功！美麻州無名女屍案 近26年後終確認死者身分

    2026/06/07 14:03 即時新聞／綜合報導
    美國麻州停車場2000年發現1具無名女屍，如今終於靠著DNA查出她的身分。（圖擷自FBI - Boston﻿臉書）

    美國麻州停車場2000年發現1具無名女屍，如今終於靠著DNA查出她的身分。（圖擷自FBI - Boston﻿臉書）

    2000年11月13日，美國麻薩諸塞州切爾西（Chelsea）退伍軍人之家停車場驚見1具女屍，其上下半身遭到攔腰切斷，頭顱、雙手不見蹤影，雖然後續成功逮捕兇嫌，但死者身分遲遲無法釐清，如今終於靠著DNA查出她的姓名。

    《福斯新聞》報導，美國聯邦調查局（FBI）波士頓分局、麻州州警、麻州沙福克郡檢方3日召開記者會，透露多年來被稱為「切爾西無名女屍」的死者，已證實是來自賓夕法尼亞州的16歲少女布拉德利（Tiffany Bradley）。

    布拉德利遭棄屍的地點，和她位於賓州的家鄉相距315英里（約507公里）遠，FBI透露她生前曾被犯罪份子跨州人口販運，殺害她的兇手麥科勒姆（Eugene McCollom）多年前就已認罪並判處無期徒刑。

    辦案人員指稱，他們是透過先進的DNA基因系譜確認布拉德利的身分，家屬則在記者會上回憶，當年她在最後1通電話裡指稱自己要先離開一下，等之後再回電聯絡，沒想到一等就是將近26年過去了，對於警方在抓到兇手後仍持續調查本案、釐清死者到底是誰，讓家屬相當感謝。

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