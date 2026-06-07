為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    好運來！美國男子自駕旅行習慣 讓他抱走6千萬大獎

    2026/06/07 13:18 即時新聞／綜合報導
    美國密西根州男子每次自駕旅行都會買1張刮刮樂，這個習慣讓他抱走200萬美元大獎。（美聯社）

    美國密西根州男子每次自駕旅行都會買1張刮刮樂，這個習慣讓他抱走200萬美元大獎。（美聯社）

    太好運！美國密西根州麥基諾郡27歲男子，每次自駕旅行時都會買1張刮刮樂，沒想到近來真的讓他抱走200萬美元（約新台幣6315萬元）大獎。

    《UPI》報導，幸運男子透露，他無論是和家人或朋友一起自駕遊，都習慣買1張「200萬美元現金字謎（Two Million Dollar Cashword）」在車上刮開，這次他和友人一起到了密州蘇聖瑪麗（Sault Ste. Marie）正準備返回，中途停下買了刮刮樂。

    男子回憶，他刮開銀漆後數了好幾次，以為自己只組成了9個單字，亦即二獎1萬美元（約新台幣31.5萬元），直到過了好幾分鐘後才發現能夠組成10個單字，拿到頭獎200萬美元。

    男子笑稱，他當下像個小孩一樣直接哭了出來，中大獎的感覺似乎是在做夢。前往領獎時，他透露自己計畫用獎金去夏威夷旅遊並投資。

    從密西根州彩券官網可以看到，這款刮刮樂1張為30美元（約新台幣947元），玩家刮開上方的20個字母後，再去和下方3欄字謎進行比對，看看能組成多少單字。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播