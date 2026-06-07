好運來！美國男子自駕旅行習慣 讓他抱走6千萬大獎

美國密西根州男子每次自駕旅行都會買1張刮刮樂，這個習慣讓他抱走200萬美元大獎。（美聯社）

太好運！美國密西根州麥基諾郡27歲男子，每次自駕旅行時都會買1張刮刮樂，沒想到近來真的讓他抱走200萬美元（約新台幣6315萬元）大獎。

據《UPI》報導，幸運男子透露，他無論是和家人或朋友一起自駕遊，都習慣買1張「200萬美元現金字謎（Two Million Dollar Cashword）」在車上刮開，這次他和友人一起到了密州蘇聖瑪麗（Sault Ste. Marie）正準備返回，中途停下買了刮刮樂。

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男子回憶，他刮開銀漆後數了好幾次，以為自己只組成了9個單字，亦即二獎1萬美元（約新台幣31.5萬元），直到過了好幾分鐘後才發現能夠組成10個單字，拿到頭獎200萬美元。

男子笑稱，他當下像個小孩一樣直接哭了出來，中大獎的感覺似乎是在做夢。前往領獎時，他透露自己計畫用獎金去夏威夷旅遊並投資。

從密西根州彩券官網可以看到，這款刮刮樂1張為30美元（約新台幣947元），玩家刮開上方的20個字母後，再去和下方3欄字謎進行比對，看看能組成多少單字。

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