為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北韓姜健號驅逐艦國旗倒掛 網驚：有人要被「艦炮決」了

    2026/06/07 12:13 即時新聞／綜合報導
    北韓崔賢級驅逐艦「姜健號」4日航行測試，但升起的國旗倒掛，五角星呈顛倒狀況。（美聯社）

    北韓崔賢級驅逐艦「姜健號」4日航行測試，但升起的國旗倒掛，五角星呈顛倒狀況。（美聯社）

    北韓崔賢級驅逐艦2號艦「姜健號」4日展開航行測試，北韓領導人金正恩和女兒金主愛登艦視察。不過，從北韓官媒發布的照片可以看到，姜健號升起的北韓國旗竟然處於倒掛狀態，網友見狀驚呼有人要被「艦炮決」了。

    據朝鮮勞動黨中央委員會機關報《勞動新聞》6日報導，金正恩4日在姜健號上視察了各種作戰測試情況，期間讚揚了船隻機動性非常出色，可以滿足作戰需求，並強調未來要推進「水下秘密武器」、萬噸級驅逐艦的建造（崔賢級排水量為5千噸），全面加強海軍力量。

    然而，北韓國營媒體《朝鮮中央通訊社》所公開的當天照片中，可以看到姜健號上的北韓國旗竟然倒掛著，國旗上的五角星呈現顛倒狀況，可能是升旗時沒發現，官媒也未注意到就直接發布。

    相關消息在臉書傳開後引發網友熱烈討論，不少人直呼「全艦去挖礦，高階軍官全部排隊領土豆（指槍斃）」、「怕不是十族甚至九族都要被滅」、「慘了，一堆人準備掉腦袋」、「完了！要被塞進砲管、魚雷發射管、飛彈發射管射出去了。」

    據了解，姜健號可以說是命運多舛，去年5月中旬下水時就意外側翻受損，出席儀式的金正恩在現場目睹了整個過程，震怒直指這是不可容忍的重大事故，沒想到如今又出現國旗倒掛的情況，有網友不禁感嘆「才剛殺了一狗票造船的，現在又要殺一票開船的，（姜健號）應該是目前最戰功卓越的驅逐艦了。」

    正常情況下的北韓國旗五角星。（路透）

    正常情況下的北韓國旗五角星。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播