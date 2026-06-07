北韓姜健號驅逐艦國旗倒掛 網驚：有人要被「艦炮決」了

北韓崔賢級驅逐艦「姜健號」4日航行測試，但升起的國旗倒掛，五角星呈顛倒狀況。（美聯社）

北韓崔賢級驅逐艦2號艦「姜健號」4日展開航行測試，北韓領導人金正恩和女兒金主愛登艦視察。不過，從北韓官媒發布的照片可以看到，姜健號升起的北韓國旗竟然處於倒掛狀態，網友見狀驚呼有人要被「艦炮決」了。

據朝鮮勞動黨中央委員會機關報《勞動新聞》6日報導，金正恩4日在姜健號上視察了各種作戰測試情況，期間讚揚了船隻機動性非常出色，可以滿足作戰需求，並強調未來要推進「水下秘密武器」、萬噸級驅逐艦的建造（崔賢級排水量為5千噸），全面加強海軍力量。

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然而，北韓國營媒體《朝鮮中央通訊社》所公開的當天照片中，可以看到姜健號上的北韓國旗竟然倒掛著，國旗上的五角星呈現顛倒狀況，可能是升旗時沒發現，官媒也未注意到就直接發布。

相關消息在臉書傳開後引發網友熱烈討論，不少人直呼「全艦去挖礦，高階軍官全部排隊領土豆（指槍斃）」、「怕不是十族甚至九族都要被滅」、「慘了，一堆人準備掉腦袋」、「完了！要被塞進砲管、魚雷發射管、飛彈發射管射出去了。」

據了解，姜健號可以說是命運多舛，去年5月中旬下水時就意外側翻受損，出席儀式的金正恩在現場目睹了整個過程，震怒直指這是不可容忍的重大事故，沒想到如今又出現國旗倒掛的情況，有網友不禁感嘆「才剛殺了一狗票造船的，現在又要殺一票開船的，（姜健號）應該是目前最戰功卓越的驅逐艦了。」

正常情況下的北韓國旗五角星。（路透）

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