這不是你的國家！ 黎巴嫩總統嚴批伊朗、拒當談判籌碼

黎巴嫩總統奧恩。（美聯社檔案照）

伊朗堅持黎巴嫩為美伊停火條件，揚言若以色列不停止在黎國的攻擊行動，將暫停談判。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）5日嚴詞駁斥伊朗，指控德黑蘭把黎巴嫩當籌碼。

在黎巴嫩再次捲入伊朗與以色列最嚴重區域衝突之一，而以色列與黎巴嫩的停火又岌岌可危之際，奧恩5日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，表示黎巴嫩人民「受夠」以色列和真主黨（Hezbollah）之間的戰爭；真主黨為受伊朗支持的好戰團體，也是黎國的一股政治勢力。

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談到伊朗，奧恩說，「你們不是在努力幫我們．．．是為了你們的自身利益，卻由黎巴嫩人民付出代價」，他並說，「我們的利益．．．與你們的不一致」。

他也將批評砲口朝向掌握伊朗實權的伊斯蘭革命衛隊，「這不是你們的國家，這是我們的國家」。他駁斥革命衛隊3日聲明要求以色列從黎國撤軍，以此當作美伊停火協議的條件。奧恩說，「他們在利用黎巴嫩，當做他們與美國談判的籌碼」，「這令人無法接受」。

以黎3日達成協議實行停火，但是該協議仍視真主黨完全停火，並且完全撤出黎國南部而定。奧恩說，「在我們有重大突破之前，都是艱困的談判」，但這份協議仍可能是一條往「公正和持久和平」前進的道路。

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