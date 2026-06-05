烏俄再度換俘 各換回185人

烏克蘭今日與俄羅斯交換185名戰俘。（路透）

烏克蘭與俄羅斯今（5日）再度進行換俘，雙方各自交換了185名戰俘。烏克蘭方面指出，最年長的戰俘為62歲，大多數人自2022年以來便一直被俄羅斯囚禁。

《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭今日與俄國交換了185名戰俘，當中也包含了從2022年起被俄方囚禁多年的軍人，他補充說，俄國還順帶遣返了1名平民。

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烏克蘭總參謀部指出，在本次歸國的戰士當中，年紀最長的為62歲。

俄羅斯國防部在社群平台發文說，過去曾多次斡旋換俘的阿拉伯聯合大公國，也協助了週五換俘安排。

Another 185 Ukrainian defenders are returning home today from Russian captivity. One civilian is also returning along with the defenders. They are warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service of Ukraine – privates, sergeants, and… pic.twitter.com/hyArk8Zhpj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） June 5, 2026

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