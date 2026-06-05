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    首頁 > 國際

    烏俄再度換俘 各換回185人

    2026/06/05 22:26 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭今日與俄羅斯交換185名戰俘。（路透）

    烏克蘭今日與俄羅斯交換185名戰俘。（路透）

    烏克蘭與俄羅斯今（5日）再度進行換俘，雙方各自交換了185名戰俘。烏克蘭方面指出，最年長的戰俘為62歲，大多數人自2022年以來便一直被俄羅斯囚禁。

    《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭今日與俄國交換了185名戰俘，當中也包含了從2022年起被俄方囚禁多年的軍人，他補充說，俄國還順帶遣返了1名平民。

    烏克蘭總參謀部指出，在本次歸國的戰士當中，年紀最長的為62歲。

    俄羅斯國防部在社群平台發文說，過去曾多次斡旋換俘的阿拉伯聯合大公國，也協助了週五換俘安排。

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