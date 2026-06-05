普廷稱俄軍持續推進 籲烏克蘭接受川普和平方案

俄羅斯總統普廷今天對俄烏戰爭維持強硬立場，聲稱俄軍每天都在前線推進，但他也強調，若基輔願意妥協，美國總統川普提出的和平方案可望終結戰事。（美聯社資料照）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天對俄烏戰爭維持強硬立場，聲稱俄軍每天都在前線推進，但他也強調，若基輔願意妥協，美國總統川普提出的和平方案可望終結戰事。

路透報導，普丁是在俄羅斯年度指標性經濟論壇場邊向外媒發表上述談話。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開致函普丁，提議雙方會面協商終戰事宜，並警告若談判無果，基輔已準備好繼續作戰。

請繼續往下閱讀...

克里姆林宮發言人表示，普丁已知悉此事，但尚未詳細了解內容。川普則說，若兩位領導人會面將是好事。

俄烏戰爭已進入第5年，成為自二戰以來歐洲最致命的地面戰爭。普丁今天表示，俄軍「近期」已將烏軍逐出近2500平方公里土地；但他也坦言，面對烏國無人機威脅日益升高，莫斯科將強化防空能力。

不過，部分西方與烏國軍事分析人士指出，俄軍推進速度其實已大幅放緩，距離達成俄方宣稱的軍事目標仍然很遠。

普丁強調：「攻勢每天都在持續。目前俄羅斯聯邦已百分之百控制盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic），並控制超過85%的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領土，以及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區80%的領土。」普丁所指就是莫斯科2022年宣布併吞的烏克蘭4地區中的3個。

他說：「烏克蘭方面當然希望我們停止推進，但與其如此，不如接受在安克拉治（Anchorage）討論過的妥協方案，徹底結束戰爭」，意指去年8月15日他在美國阿拉斯加州安克拉治美軍基地與川普舉行的峰會。

普丁這番話，顯然意味莫斯科要求基輔交出烏東頓巴斯（Donbas）地區控制權。頓巴斯涵蓋俄方宣稱併吞4州中的其中2州。澤倫斯基曾表示，若接受這項要求，將影響數十萬人命運，並導致剩餘領土面臨俄軍進一步攻擊風險。

普丁說基輔終究必須妥協，還說他理解川普忙於伊朗戰事，或許歐洲聯盟（EU）可以說服基輔。但澤倫斯基在公開信中強調，真正需要做出終戰決定的是普丁本人，因為烏國飛彈與無人機攻擊、通貨膨脹以及燃料短缺讓俄國民眾渴望和平，若普丁未做出正確選擇，可能危及其政治前途。

普丁告訴現場外媒，他去年已向川普強調，他準備好透過外交手段結束戰爭，「我們當然準備好了，也願意透過和平方式與烏克蘭達成協議，特別是依據我們與川普總統在安克拉治會談時討論的基礎。俄羅斯同意那些妥協方案，烏克蘭方面也必須接受。如此一來，衝突自然就會迅速落幕。」

他還說，若雙方真的達成和平協議，「我們至少可以、也應該說一句：『感謝上天，一切終於結束了。』」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法