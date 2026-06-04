種族歧視？非裔玩偶「娜塔莎」中國爆紅 暴力狂虐拍片為樂惹議

中國近期爆紅的黑色嬰兒模樣紓壓玩偶「娜塔莎」。（取自微博）

中國出現黑皮膚嬰兒模樣的紓壓玩偶「娜塔莎」（Natasha）近期爆紅，不過大量中國網友將其作為暴力發洩工具，並拍攝短影音瘋傳，已在海外非洲裔社群引發怒火，群起痛批中國網友虐待玩偶的舉止變態，是嚴重的種族歧視。

這款在抖音、小紅書爆紅的「捏捏樂」玩偶，原本定位為紓壓玩具，卻在中國網友的集體獵奇與暴力惡搞下徹底變質。無數影片顯示，包括未成年人的大量中國網友瘋狂發布「虐娃」影片與圖片，包括將黑色嬰兒玩偶大肆拉扯變形、摔地踩扁、甚至拿剪刀剪碎或灌水撐爆等。

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部分網路商家為了牟利，甚至趁勢配合推出「耐造抗揍」、「養娃不如捏娃」等宣傳文宣，更刻意擺出帶有性暗示的姿勢與成人化道具，來宣揚暴力與色情色調。

此舉在5月中旬被中國媒體披露並引發官方介入。中國消費者協會6月1日重申，部分商家的惡劣宣傳與網友的暴力行徑，已違反公序良俗與多項法律，呼籲平台採取封禁措施。然而，部分中國商家隨後僅微調文宣，便換湯不換藥地繼續販售，使得這股虐待玩偶的歪風迅速擴散至海外網路。

X平台中國異議網紅「李老師不是你老師」3日發文指出，X、臉書（Facebook）及Instagram等社群平台上，近日湧現眾多海外黑人部落客與網友的強烈抗議，抨擊這股風潮絕非無害的玩具惡搞，中國網友將形似黑人嬰兒的身體做成可供攻擊、羞辱與娛樂消費的物件，等同將暴力與反黑人的刻板印象正常化，觸動非洲裔族群曾被長期非人化的歷史創傷，是明顯的反黑人種族主義與社會深層的反黑情緒。

隨著國際輿論撻伐，中國網路社群也掀起反省聲浪。許多網友紛紛轉發海外黑人社群的痛斥影片，在微博發文痛批這群不當網友的集體巨嬰與施暴行為，嚴重損害中國人的形象，怒斥「這比白人歧視黃皮膚的行徑還要惡劣」，呼籲大眾必須對此種缺乏基本人性尊重的集體盲目行為進行反思。

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