聯合國安理會改選》葡、奧擊敗德國 吉爾吉斯首入選

193個成員國組成的聯合國大會進行4輪投票後，吉爾吉斯以143票對49票擊敗菲律賓，首度加入安理會。（路透）

在歷經激烈角逐與密集拉票後，葡萄牙與奧地利3日在聯合國大會的關鍵選舉中擊敗德國，雙雙奪得權力龐大但內部深陷分歧的安全理事會席次。

美聯社報導，在擁有15個成員國的安理會中，10個非常任（輪值）席次專門分配給全球不同地區。聯合國大會每年透過秘密投票選出5個國家，任期2年，與擁有否決權的5個常任理事國——美國、俄羅斯、中國、英國和法國——共同維持安理會運作。

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在另一場受到矚目的競爭中，193個成員國組成的聯合國大會進行4輪投票，最終吉爾吉斯以143票對49票擊敗菲律賓，這也是吉爾吉斯歷史上首度加入安理會。

至於非洲地區候選國辛巴威，以及加勒比海地區候選國千里達及托巴哥，由於在沒有對手的情況下等額競舉，兩國均以超過180票的高票順利當選。

在爭奪主要由西方國家組成的2個席次中，葡萄牙獲得134票，奧地利獲得131票，而身為歐洲經濟火車頭、過去曾6度出任安理會非常任理事國的德國，則僅獲得104票。

奧地利外交部表示，此次當選為該國長達15年的推動工作畫下完美句點，也是國際社會對奧地利展現的強烈信任感。

這5個新成員國將於明年元旦正式就任，接替丹麥、希臘、巴基斯坦、巴拿馬與索馬利亞。

根據「聯合國憲章」，安理會肩負著確保國際和平與安全的職責，但由於常任理事國的否決權，安理會在當前3大主要衝突中皆未能發揮實質作用，包括俄羅斯對烏克蘭議題行使否決權，以及以色列最親密盟友美國經常在加薩走廊與伊朗議題上動用否決權。

數十年來，各界不斷努力推動安理會改革，以反映現今世界的地緣政治現實，而非80年前聯合國剛成立的二次世界大戰後時期。儘管目前已開啟新一輪的嘗試，但過去的所有改革努力皆以失敗告終。

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