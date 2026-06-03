拒絕提交新生兒DNA報告 香港「非常父母」被捕

一對香港未婚父母4月在家中自行分娩產下幼子後，因拒絕提交DNA檢測報告證明血緣關係，造成幼子淪為無身分嬰兒。引發社會關注後，他們2日遭香港警方依「疏忽照顧兒童罪」拘捕。（擷自「Save Lily」臉書）

一對香港未婚父母4月在家中自行分娩產下幼子後，因拒絕提交DNA檢測報告證明血緣關係，造成幼子淪為無身分嬰兒。引發社會關注後，他們2日遭香港警方依「疏忽照顧兒童罪」拘捕。

綜合香港01、星島頭條網報導，這對被媒體取名為「非常父母」的未婚伴侶，因為不願明說的「宗教信仰」，堅持不去醫院，在家分娩。

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報導指出，2019年，他們在芬蘭家中自行產下長女，長女一個月後夭折；他們又於2021年在芬蘭產下次女Lily，後來兩人搬到瑞典，次女遭瑞典社福局強制接管。兩人回到香港後，還在臉書開設Save Lily專頁，要求瑞典政府歸還女兒。

這對父母的行徑引發香港社會高度關注後，香港保安局長鄧炳強2日中午表示，警方剛在長沙灣區找到這對父母的幼子Danny及其自稱父母的二人，Danny將送去醫院檢查，宣稱父母的二人則因疏忽照顧兒童罪被捕。

他說，這兩名自稱父母的人較早前與入境處聯絡，宣稱Danny是其家中生產的兒子，當局其後要求他們提供證明，但該名自稱母親的人，暫時未能提供任何產前檢查紀錄、妊娠期照片、帶小孩去醫院檢查的紀錄等，且拒絕提供DNA比對。

Danny父親曾先生2日稍早接受電台節目訪問時聲稱，他並非「拒絕」，而是「不願意」提供DNA。在主持人多番追問下，曾先生承認宗教是其中一個原因，但形容這是「其次」，首要仍是探討隱私權益。至於具體信仰為何，他避而不答。

對於缺乏出生證明，造成Danny無法獲得醫療及教育等公共服務，曾先生表示「不擔憂」。他宣稱，已帶Danny看過中醫及西醫，在出示父母的香港身分證後，診所都行使「酌情權」為嬰兒看診。

根據香港01之前專訪這對父母，並依據瑞典、英國文件初步整理的大事記，曾先生與關小姐2010年在香港相識，後來發展為「親密的合作夥伴」關係，宣稱沒有結婚。

其後，曾先生宣稱，2016年至2017年到芬蘭一所大學進修，關小姐以配偶居留許可陪同至當地。

2019年，關小姐懷孕並在居所自行分娩，產下長女CS Tsang，但長女一個月後夭折。自稱修讀護理課程的曾先生，當時採用嬰兒復甦法未成功，救護員到場救援，但最終搶救無效，兩人其後遭芬蘭警方控告涉嫌遺棄及嚴重疏忽照顧殺人。

2021年10月，關小姐再次於芬蘭的居所自行分娩，產下次女Lily。關小姐稱，芬蘭政府以Lily屬港人身分為由，拒絕接受辦理其出生登記；芬蘭警方突擊上門檢查Lily狀況，令他們感到當地並「不安全」，於是提領數萬歐元，一家三口離開芬蘭，遷往瑞典。由於他們沒有居留身分無法租屋，只能在不同旅館輾轉停留。

2021年12月，瑞典警方在他們暫居的貨車上發現該筆現款，由於金額龐大，警方依涉嫌偷錢及「洗黑錢」，分別單獨囚禁這二人，同行的Lily則交由瑞典林雪平（Linköping）社福局看管。二人宣稱瑞典警方調查3天未發現犯罪證據，決定不起訴，遂將二人轉交瑞典移民局拘留，但社福局指控他們未替Lily辦理出生登記，又以疏忽照顧為由，自此沒有解除Lily的監護令。

報導提到，根據後來英國法庭文件引述瑞典地方行政機關提交的報告，指Lily被帶走照顧時僅穿睡衣，身體骯髒，並患有嚴重濕疹與牙齒嚴重受損；瑞典社福局對父母的照顧能力存有疑慮，因而決定接管Lily。

這對父母返回香港後，2023年12月17日在臉書成立Save Lily專頁，自此不斷上傳Lily的生活照及相關法庭文件。

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