Google前執行長被情婦控性侵 仲裁員裁定女方誣告需賠償3億元

Google前執行長施密特遭情婦里特（見圖）指控性侵，仲裁員認為女方是在誣告。（圖擷自「Michelle Ritter」IG）

現年71歲的Google前執行長施密特（Eric Schmidt），2021年和年輕貌美的里特（Michelle Ritter）展開婚外情，雙方關係於2024年5月告吹後，里特指控施密特曾性侵她並告上法院，但仲裁員認為女方是在誣告，裁定里特賠償施密特1070萬美元（約新台幣3.36億元）。

據美媒《Page Six》報導，現年32歲的里特，於2025年9月在加州洛杉磯郡高等法院提告，指控施密特2021年在墨西哥海岸附近遊艇、2023年在內華達州火人祭曾對她伸出狼爪。

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里特表示，施密特在遊艇上跟著她進入了盥洗室，將她猛烈地推到牆上並性侵，自己當時曾哭喊著被弄疼了，要求對方停下來，但施密特置之不理。至於2023年的火人祭，施密特則是趁她睡覺時進行性侵，自己曾明確地說「不」並試圖讓他停止。

里特同時也指控施密特有偷窺癖，曾多次未經她同意就偷拍她的裸照，包括拍攝她入浴時的照片。里特說，施密特還會在Google伺服器上建立「後門」，以便監控她的行蹤。

不過，擔任仲裁員的退休女法官安德魯斯（Beth Andrus）裁定，里特是在惡意捏造事實，誣告施密特性侵和性騷，並且利用社群平台操縱輿論，藉此謀取她個人的利益、試圖敲詐勒索施密特，這種可恥的誣告會損害其他受害者尋求正義的權利。

據了解，里特先前曾和施密特達成和解協議，其中載明她和施密特的所有關係都是自願的，並且從未受到任何脅迫。安德魯斯指出，里特要麼是誣告施密特性侵，又或者是在和解協議中做偽證，她認為里特屬於前者，亦即對施密特提出虛假指控。

據了解，安德魯斯的仲裁是在4月29日完成，不過近來才對外曝光，因為里特又在加州提出聯邦訴訟，對仲裁結果提出質疑，讓外界得以看到其中附上的仲裁書。

里特在要求推翻仲裁的訴訟中，指稱自己未被允許提供相關證據，並斥責安德魯斯的說法是對她的貶損和誹謗，同時還強調仲裁程序讓她無法進行有效抗辯。

Google前執行長施密特。（彭博）

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