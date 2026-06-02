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    首頁 > 國際

    斥以色列長期佔領黎巴嫩 法外長稱無正當理由

    2026/06/02 15:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國外交部長巴霍今（2）日表示，關於以色列軍隊繼續深入黎巴嫩一事，沒有任何理由能為此辯護。（路透）

    法國外交部長巴霍今（2）日表示，關於以色列軍隊繼續深入黎巴嫩一事，沒有任何理由能為此辯護。（路透）

    以色列軍隊5月31日佔領黎巴嫩博福特（Beaufort）古堡，該古堡可俯瞰黎巴嫩南部全景。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今（2）日表示，關於以色列軍隊繼續深入黎巴嫩一事，沒有任何理由能為此辯護。

    根據《法新社》報導，巴霍2日接受法國電視台採訪時稱，沒有任何理由可為以色列繼續在黎巴嫩領土深處開展軍事行動和長期佔領辯護。

    值得注意的是，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在以軍佔領博福特古堡後於社群媒體上稱，在英勇的「博福特戰役」（Battle of Beaufort）44年後，以及在紀念「第五次以阿戰爭」陣亡將士的日子裡，以軍重返博福特之巔，再次於該處升起以色列國旗。

    以色列國防軍1982年6月6日與巴勒斯坦解放組織為爭奪博福特古堡而爆發「博福特戰役」，為「第五次以阿戰爭」的首批衝突之一，最後以軍佔領該城堡。

    以色列直到2000年5月才結束長達18年的佔領，自黎巴嫩南部撤軍為止。

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