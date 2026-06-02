美媒：比爾蓋茲遭前妻指控「出軌逾20次」在員工大會上承認

微軟創辦人比爾蓋茲。（法新社資料照）

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）2021年宣布離婚，消息震撼全球，美媒事後爆料，比爾蓋茲曾與人發生婚外情，還因此被已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2度敲詐，社會形象一夕崩壞。近日美媒再度揭露，比爾蓋茲與前妻協商離婚期間，被指控出軌超過20次，甚至還曾在員工大會親口承認部分細節。

綜合外媒報導，現年70歲、曾蟬聯多年全球首富寶座的比爾蓋茲，過去因長年與妻子梅琳達（Melinda）熱心公益，備受各界敬重。直到2021年，2人結束27年婚姻，比爾蓋茲開始被爆出多起醜聞，尤其是美國司法部2025年公開已故淫魔富商艾普斯坦的300萬頁文件，提到艾普斯坦掌握他外遇證據並以此威脅。

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有知情人士向《華爾街日報》透露，比爾蓋茲今年2月在內部員工大會上，主動坦承被記錄在「艾普斯坦檔案」的兩段婚外情，並為此道歉，現場員工聽了之後超傻眼。比爾蓋茲強調，自己與艾普斯坦會面期間「絕沒做過任何違法行為」，也沒有去過對方位於美屬維京群島、被戲稱為「蘿莉島」的小聖詹姆斯島（Little St. James）。

另據《紐約郵報》昨（1）日報導，比爾蓋茲不僅在員工大會承認「艾普斯坦檔案」的2段婚外情，還在現場自己爆料，2021年與前妻梅琳達辦理離婚訴訟期間，他被指控有「超過20次婚外情」（20 extramarital affairs），讓所有員工震驚不己。據悉，目前蓋茲基金會與泰拉能源（TerraPower）皆未對上述這些內容做出回應。

報導指出，比爾蓋茲承認的偷吃對象，其中一人是他在橋牌活動認識、被譽為俄羅斯天才橋牌美少女的安東諾娃（Mila Antonova），安東諾娃為了幫橋牌學院找資金而結識艾普斯坦，還被對方資助進入軟體編碼學校。另一名人身分尚未公開，比爾蓋茲僅在會中透露是「俄羅斯核子物理學家」，曾在泰拉能源工作2年。

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Bill Gates told staff more than 20 affairs were claimed in divorce during tense town hall meeting: report https://t.co/NnT3qnYXjH pic.twitter.com/fVyKL7S9zp — New York Post （@nypost） June 1, 2026

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