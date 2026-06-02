史丹佛爆收中國巨額捐款 沈榮欽：中共元老之子輾轉送錢

加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，中國國際友好聯絡會表面上看來是中國從事國際民間交流的社會團體，但是其實背後是中國共產黨。（彭博檔案照）

史丹佛大學接受吹哨者情報後追查，發現並揭露史丹佛大學接受的中國資金內容。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，中國國際友好聯絡會（CAIFC）表面上看來是從事國際民間交流的中國社會團體，其實背後是中國共產黨，美方已明確定性為中共海外影響力機構的一部分，參與了美國境內情報收集和影響力活動，現任會長陳元就是中共元老陳雲的長子。

沈榮欽在臉書PO文表示，一名吹哨者向史丹佛大學的《Stanford Review》提供了不對外公開的史丹佛大學接受外國資金，《Stanford Review》秉持新聞專業追查，因此得以首度對外揭露，史丹佛大學接受的中國資金內容，史丹佛大學在2025年從一位捐贈者那裡接受了至少300萬美元（約新台幣9400萬元），捐贈者為CAIFC會長陳元，捐贈對象為胡佛研究所，CAIFC表面上看來是國際民間交流的社會團體，其實背後是中國共產黨。

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中共元老王震等人創CAIFC 現任會長是陳雲長子

沈榮欽指出，該協會是在1984年由鄧小平時期的「中共八大元老」之一王震等人設立，王震因為在新疆血腥高壓聞名，曾經表示要「殺得新疆50年出不了一個反革命」，因此獲得「王鬍子」的外號，「鬍子」在中國北方指土匪，可見其兇殘程度，這樣的人組成的「中國國際友好聯絡協會」，在國際上從事「友好」民間交流，其真實目的可想而知，比如說，陳元的前一任會長是中國前外交部長李肇星，而副會長多來自中國人民解放軍總政治部聯絡部，因此被認為是總政治部聯絡部下轄單位。

沈榮欽續指，美中經濟和安全審查委員會2018年的一份報告將中國國際友好聯絡協會明確定性為中共海外影響力機構的一部分，它注意到該組織參與了美國境內的情報收集和影響力活動。

史丹佛胡佛研究所全美最重要的保守派智庫

「至於陳元，是個紅二代，他是前副總理陳雲的長子，於2013年至2018年擔任中國政協商副主席。」沈榮欽說，陳元擔任中國國際友好聯絡協會會長之前，1998年至2013年曾擔任中國國家開發銀行的行長，使其成為世界上最大的政策貸款人之一，而胡佛研究所其實是位於史丹佛的智庫，是全美最重要的保守派智庫之一，對於亞洲政策有不少影響力，因此不難想像這筆捐款的目的。胡佛收藏了毛澤東前秘書李銳的日記。 日記中包含了對中共高階主管人的評論，包括陳雲及其家人。

沈榮欽補充，胡佛研究所塑造了美國的地緣政治話語，並參與了國家研究安全工作，包括國會授權的 SECURE 計劃。 其學者主管了對北京全球影響力運動的研究，包括關於中國全球銳力（現稱為「美國、中國和世界」）的專案，該專案考察了中共如何透過海外學術夥伴關係和金融參與來投射政治影響力，陳元與史丹佛大學有著跨越兩代的關係。他的妹妹陳偉力在職業生涯早期，曾在史丹佛大學擔任了兩年的訪問學者。陳元的兒子陳曉欣就讀於史丹佛大學，並於2024年向母校捐贈了102萬美元。

CAIFC捐款獨樹一格 透過律師事務所轉贈

沈榮欽分析，這筆錢是透過舊金山律師事務所 Adler & Colvin 轉的，揭露的資料中，沒有其他的捐款是以這種方式捐贈的，所有其他捐贈者都列出了家庭或公司地址。 透過法律中介機構將外國禮物路由可能會使驗證捐贈者的真實身份變得困難，因為它掩蓋了資金的真實來源。

沈榮欽直言，史丹佛大學校方拒絕提供更多資訊，表示本校向來的做法是未經捐贈者授權，不披露捐贈者姓名或禮物細節，不過史丹佛大學對於外國捐款有嚴格的審查，以上是最值得注意的中國捐款之一

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