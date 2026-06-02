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    首頁 > 國際

    在日中國人哀鴻遍野！日本收緊移民政策 作家：迴力鏢來了

    2026/06/02 13:03 即時新聞／綜合報導
    日本東京池袋已發展為著名的華人聚集區，街頭出現中國流行標語「我在池袋很想你」。（美聯社）

    日本東京池袋已發展為著名的華人聚集區，街頭出現中國流行標語「我在池袋很想你」。（美聯社）

    日本政府近期全面緊縮外國人移民與居留政策，包含歸化年限翻倍、手續費暴增與加嚴在留審查。作家福澤喬今日（2日）表示，這導致許多在日中國人拿不到續簽或被限期出境。他犀利指出，中國移民在批評前應先反思，過去集體漠視小粉紅網紅惡意大鬧日本餐廳等破壞秩序的行為，如今政策收緊，正是大眾選擇沉默所共同承受的迴力鏢傷害。

    福澤喬今（2）日在臉書粉專「Joel來談日本」發文表示，最近許多住在日本的中國人幾乎哀鴻遍野，從已經歸化日籍的劉洋的X貼文中，大概可以看到不少人原本舉家從中國打算移民到日本，沒想到日本的政策緊縮，使得現在不少人，不是拿不到續簽，就是得限期出境。

    福澤喬指出，雖然能理解有些中國家長是為了讓孩子逃離中國高壓的考試制度、花光積蓄移民日本的苦心，這種故事在日中國族群中並不罕見，但這個族群在批評日本政府縮緊政策之前，是不是應該把前因後果，再順一次？

    福澤喬舉例，當初中國小粉紅網紅「油頭」為了流量，惡意衝進日本「西太后」餐廳大鬧時，在日的中國社群有出來制止嗎？在他的印象中，這個族群當時大多選擇了沉默，抱持著「只要把自己的生活過好就好」的心態。然而，正是這種集體沉默與縱容，逐步累積了日本社會對於中國族群的強烈不滿，最終促使日本政府縮緊移民與居留政策，成了所有在日外國人如今必須共同承受的結果。

    福澤喬強調，在民主國家，一個政策的形成與改變，不像霸權國家是由少數人拍腦袋決定的。如果這個社會的大多數人，認為必須要改變，他們會透過投票，選出代議士，經過代議士通過法律，由行政單位執行。只能說，日本最近出台的這些法律，或許身為外國人會覺得忿忿不平。但是不論永住或是居留，那都不是權利，只是這個政府在法規上給的許可，「而當你漠視身邊破獲規則的人，越來越多而不出面制止，許可被收回，就成了現在的模樣。不要放任做壞事的人，破獲社會的秩序，因為到頭來，你我都得承受迴力鏢所帶來的傷害。」

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