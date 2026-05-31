曼谷同志大遊行 民眾無懼暴雨揮彩虹旗驕傲挺平權

民眾盛裝打扮，手舉彩虹裝飾，曼谷同志驕傲大遊行吸引許多遊客目光。（中央社）

每年6月是LGBTQ+社群的驕傲月，曼谷同志大遊行今天下午在街頭熱鬧登場。儘管自中午開始，市區降下滂沱大雨，仍無法澆熄民眾熱情，上萬人揮舞彩虹旗、盛裝打扮走上街頭，支持性別平權。

今年的曼谷同志大遊行以「驕傲地修補世界」「Patch the World with Pride」為主題，遊行隊伍下午橫跨朱拉隆功大學、暹羅商圈及是隆路（Silom）等地，終點為國家體育場，遊行路線全長約3.8公里。

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曼谷自中午開始傾盆大雨，許多路段一度積水，傍晚雨勢趨緩後，街頭湧現更多參與遊行的民眾，他們各個盛裝打扮，爭奇鬥豔讓人目不暇給，伴隨震耳欲聾的音樂聲，現場民眾歡呼聲連連。

來自泰國各地及海外的LGBTQ+社群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等多元性別族群）、企業團體、外交人士共同參與，現場氣氛熱烈。

許多外籍人士也加入遊行行列。不願具名、化名為Pure的中國遊客說，這是她第3次參加曼谷同志驕傲大遊行，她覺得今年參與的人數比往年還多，顯示愈來愈多人支持平權。

Pure表示，她所屬的團體是由女性同志組成，今年參與人數已增加至數百人，相較過去僅數十人，規模明顯擴大。她向中央社透露，許多中國民眾特地前來參與活動，並說：「希望向世界展現，包括中國在內，世界各地都有許多女同志，我們也需要被看見。」

從倫敦到泰國旅遊的克洛芬特（Jordi Andreu Clofent）今天巧遇曼谷同志驕傲大遊行，覺得非常幸運。他說，「曼谷充滿歷史與文化氛圍，能親身參與這場活動很幸運」，並補充，活動展現了社會的包容與多元，鼓勵大家一同享受這場盛會。

德國遊客艾曼紐（Emmanuel）也是在泰國旅行時，意外遇上同志遊行，他興奮地拿著手機捕捉遊行民眾爭奇鬥豔的裝扮。他表示，現場氣氛相當熱烈，人們開心地聚在一起慶祝，讓他留下深刻印象。

泰國同婚法案於2025年生效，成為東南亞第一個承認同婚的國家。

主辦單位Naruemit Pride創辦人、泰國LGBTQ+倡議人士春瑪蓬（Waaddao Chumaporn）表示，今年遊行預計吸引逾35萬人參與。她透露，目前正積極爭取舉辦世界同志遊行，希望藉由大規模活動向國際展現泰國對多元平權的支持，以及作為亞洲同志友善目的地的形象。

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