軍事政變5年後 西非幾內亞今國會大選

西非國家幾內亞31日舉行國會大選，政變領袖兼現任總統頓波雅的人馬料將大獲全勝。圖為頓波雅本月12日在肯亞出席峰會。（美聯社）

5年前發生軍事政變的西非國家幾內亞31日舉行國會與市長選舉，由於數個主要反對黨在選前遭政府解散，預料政變領袖兼現任總統頓波雅（Mamady Doumbouya）的人馬將大獲全勝；幾內亞反對派呼籲民眾抵制選舉，選民投票熱情看似也不高。

近700萬名合格選民將選出147名國會議員與342名市長；儘管號稱有26個政黨參選，然因政府在今年3月解散數個主要反對黨，預料最後贏家大多來自頓波雅的陣營。由主要反對黨與民間社團組成的「幾內亞生命力量」（The Forces Vives de Guinee）聯盟呼籲抵制投票，斥之為旨在建立「新獨裁政權」的「選舉鬧劇」。

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根據人在幾內亞首都康納克立（Conakry）的法新社記者的觀察，競選活動平和，選民熱情不高，初步投票率也很低；有些選民抱怨不知道該把票投給誰，還有人直言候選人都是不認識的「未知者」。據信當局為衝高投票率，刻意把投票日安排在伊斯蘭重大節日「宰牲節」（Eid al-Adha）過後，因為幾內亞民眾會在「宰牲節」時與家人團聚。

這場國會與市長選舉被視為幾內亞民主轉型的重要里程碑，去年底的總統大選再加上如今的國會選舉，將使得5年前發生政變的幾內亞完成回歸憲政。2021年9月，幾內亞特種部隊發動政變奪權，特種部隊領袖頓波雅隨後出任過渡總統，最後在去年底的總統選中勝出兼洗白，再做7年。

頓波雅最初曾承諾會在過渡時期結束後還權文人，但幾內亞的公民自由仍嚴重受限，頓波雅政府不但暫停許多政黨運作、禁止抗議，以及逮捕反對派與民間社團領袖，異議人士及其親屬「被失蹤」與遭綁架也日益普遍。

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