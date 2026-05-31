川普政府收回綠卡新規定 「回母國申請」依個案評估

「紐約時報」報導，美國川普政府已收回先前宣布的新移民措施。（美聯社）

「紐約時報」報導，美國川普政府已收回先前宣布的措施。該措施原本規定，尋求取得美國永久居留權（俗稱綠卡）的非美國公民，必須返回原籍國提出申請。

美國國土安全部（DHS）29日向「紐約時報」（The New York Times）表示，上週公布的政策並非適用於所有申請者，而是將「依個案情況」來評估與執行。

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川普政府發言人卡勒（Zach Kahler）22日表示：「從現在開始，暫時在美國的外國人如欲取得綠卡，除特殊情況外，均須返回原籍國申請。」

這項宣布被視為美國移民政策的重大轉變，並引發數以百萬計尋求取得美國永久居留權移民的強烈憂慮。

川普在競選總統時，承諾將驅逐數百萬名無證移民，自他上任以來，其政府也關閉多項取得美國居留權的合法途徑。

根據美國移民委員會（American Immigration Council）資料，美國每年核發超過100萬張綠卡，而截至目前為止，超過一半申請者提出申請時已經身在美國境內。

1名美國官員今天向法新社表示，這項政策「重申長期以來的法律與政策，但這些規定在拜登政府時期被忽視」。

這名匿名官員說：「這項政策不會阻止任何合法且符合條件的外籍人士取得綠卡。它將導致部分不符合酌情核發條件的外籍人士，最終需在海外向國務院提出申請。」

這名官員還說：「對於奉公守法、條件優秀的申請人以及專業技術人才而言，這項政策不會帶來任何明顯影響。」

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