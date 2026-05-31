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    首頁 > 國際

    全球最大郵輪業者嘉年華集團 近600萬客戶個資外洩

    2026/05/31 16:34 即時新聞／綜合報導
    全球最大郵輪公司嘉年華集團，有將近600萬名客戶個資外洩。（路透）

    全球最大郵輪公司嘉年華集團，有將近600萬名客戶個資外洩。（路透）

    全球最大郵輪公司嘉年華集團（Carnival Corporation），27日在官網發布公告，指稱有將近600萬名客戶個資外洩，目前正在向受到影響的顧客寄信通知。

    《福斯新聞》報導，今年4月14日，嘉年華集團IT安全團隊發現1名員工的帳戶有未經授權的活動，追查後驚覺有歹徒利用社交手段欺騙這名員工，從而獲得IT系統的部分存取權限，藉此取得客戶資訊。

    從嘉年華集團提交給美國緬因州檢察長辦公室的文件中，可以看到有599萬5277名客戶個資洩露，已確定受到影響的資料包括姓名、電郵地址、電話號碼、出生年月日、駕照和護照號碼。

    嘉年華集團年度統計顯示，公司旗下90艘郵輪在2025年一共接待大約1350萬名旅客，嘉年華對於個資外洩一事深感歉意，目前正致力於強化安全防護，並且將對受影響的顧客提供2年的免費信用監控（credit monitoring，防止個資盜用）服務。

    對此，有客戶指稱自己比較想拿到現金回饋，或是可用在之後郵輪旅行的代金券。另外，美國網路論壇Reddit有消息指稱嘉年華集團拒付贖金，使得個資被公布在暗網上；惡名昭彰的勒索組織ShinyHunters，則聲稱為此次竊取個資的行為負責，但嘉年華郵輪都尚未證實。

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