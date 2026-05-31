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    15公尺高空墜落畫面曝光 印度男搭遊樂設施安全帶鬆脫身亡

    2026/05/31 15:54 編譯陳成良／綜合報導
    庫瑪爾從遊樂設施上墜落。（圖翻攝自X）

    庫瑪爾從遊樂設施上墜落。（圖翻攝自X）

    印度東部比哈爾邦（Bihar）1場傳統慶典日前發生致命意外，1名25歲男子搭乘15公尺高的旋轉遊樂設施時疑似安全帶鬆脫，重摔墜地身亡。事發當時，這名男子在半空中被甩出座位，隨後整個人重重撞擊下方的金屬鋼架並重摔至地面，因傷勢過重在送醫途中宣告不治。

    根據印度媒體《共和世界》（Republic World）報導，這起意外發生於拉傑吉爾（Rajgir）舉辦的馬爾馬斯市集（Malmas Fair）。與死者同乘「海嘯」（Tsunami）旋轉椅的表弟示，設施剛啟動2圈，庫瑪爾（Aman Kumar）便失去重心，隨後安全帶突然解鎖鬆開。現場影像紀錄中，死者自高空墜地前曾重撞金屬支架，群眾隨即陷入恐慌放聲尖叫，警方隨即協助將其送醫。

    當地警方已對遊樂設施承包商及操作人員展開法律行動，並當場扣押涉事的「海嘯」旋轉設施。拉傑吉爾副警長古普塔（Sanjeet Kumar Gupta）透露，家屬指控是安全帶鎖扣未確實扣緊，但警方調查不排除死者事發時涉嫌在半空中進行自拍或錄影而失足。當地鑑識科學實驗室已介入調查，釐清究竟是機械故障或業者人為疏失導致安全帶鬆脫。

    這起意外引發當地民眾對於公共市集遊樂設備安全標準與維護程序的強烈質疑。作為預防措施，當地行政部門已下令拉傑吉爾馬爾馬斯市集內的所有高空及大型遊樂設施無限期暫停運作，直至完成安全檢測。涉事營運單位的具體過失與最終事故報告，警方目前尚未對外公布。

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