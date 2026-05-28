香格里拉對話將登場！英智庫示警：台海衝突恐引爆美中核戰

英國「國際戰略研究所」（IISS）發表的報告中示警，中美兩國若因台灣問題發生衝突，將面臨核危機升級的風險。（法新社）

亞洲最大的防務論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）將於明（29日）在新加坡舉行，主辦該活動的英國「國際戰略研究所」（IISS）在會前發表的報告中示警，中美兩國若因台灣問題發生衝突，將面臨核危機升級的風險。

綜合外媒報導，英國「國際戰略研究所」今發表長達156頁的戰略評估報告，直言「區域國家和擁有戰略利益的國家正在擴充核武庫，無核武的國家則在尋求遠程常規打擊能力：兩者都對戰略穩定構成挑戰。」

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而針對台海問題，報告稱「鑑於台灣對北京的戰略重要性，與中國的衝突可能導致局勢升級，甚至成為核戰級別。」認為美中雙方目前在衝突情境中缺乏必要的「護欄」（guard rails）或交戰規則，難以限制雙方不攻擊對方的關鍵指揮、控制與偵察節點，因此「核升級的可能性在中美重大衝突中仍將持續存在。」

目前俄羅斯與美國分別擁有約4400枚與3700枚現役核彈頭，而中國則約為620枚。不過美國五角大廈去年12月發布的報告稱，中國預計在2030年前部署1000枚核彈頭。

知情人士透露，「香格里拉對話」明登場，不過預計中國高階軍事將領將連續第2年缺席亞洲最大的防務論壇，將公開國防外交的機會拱手讓給美國及其盟國。

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