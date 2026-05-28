伊朗網路被封3個月解禁了！民眾狂上網抱怨一件事

伊朗網路恢復。（路透）

在經歷了長達三個多月的「對外斷網」後，伊朗當局近日終於逐步放寬網路限制，恢復與全球網際網路的連線。然而，這條得來不易的網路線才剛接上，伊朗社群媒體上隨即爆發排山倒海的民怨，而讓無數老百姓最崩潰、瘋狂洗版抱怨的就是通膨嚴重，食物價格已經貴到讓人活不下去。

根據《衛報》報導，今年2月28日衝突爆發以後，伊朗政府隨即切斷了國內與國際網路的連結。雖然目前許多網站依然遭到封鎖，但這小小的網路破口，已足以讓壓抑三個月的伊朗民間聲音全面炸裂。打開久違的社群平台，字字句句都是老百姓對物價的血淚控訴。數據顯示，伊朗境內的植物油價格狂飆了308％、雞肉大漲190％，就連主食稻米也漲了170％，國際貨幣基金組織（IMF）的數據更指出，當地的食品通膨率已飆升至驚人的140％到200％之間。

請繼續往下閱讀...

「所有東西都貴得像一場災難。」一位伊朗網友痛心地寫道：「每次去市場，你都是帶著破碎的心離開，因為你花光了所有積蓄，卻買不到什麼東西。這真的太折磨了，我們連過最普通的生活，都沒有耐性再撐下去了。」

面對這波歷史性的民怨，伊朗官方與智庫則嚴正警告，網路解禁可能演變成敵國的「認知作戰」，質疑背後有境外勢力想藉由炒作社會矛盾來煽動群眾發動街頭抗議。

不過，官方的說法顯然無法平息民憤，民調顯示支持繼續限制網路的民眾僅剩9％。曾遭當局監禁的伊朗知名饒舌歌手圖馬吉·薩利希（Toomaj Salehi）也在 X 上大膽開嗆，強調能連上網路是人民應得的權利，絕不是政府的施捨。對這群忍受了三個月黑暗期、剛「重返網界」的伊朗民眾來說，餐桌上買不起的食物，才是最真實也最迫切的生存危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法