川普看上的將軍有望掌美國陸軍 曾禁手機並嚴抓軍紀

美國陸軍四星上將拉尼夫（Christopher LaNeve）。以強硬軍紀作風聞名的拉尼夫，近期傳出可能獲川普政府提名出任美國陸軍參謀長。（圖擷取自美國陸軍）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任後持續調整軍方高層人事，近期傳出將提名四星上將拉尼夫（Christopher LaNeve）出任美國陸軍參謀長。美國陸軍參謀長是陸軍最高軍職將領，負責陸軍訓練、裝備與戰備規劃。拉尼夫長期主張恢復傳統軍紀、反對軍中「覺醒文化」（woke），相關立場也受到川普陣營重視。

根據《華爾街日報》報導，拉尼夫在擔任第82空降師師長期間，以作風強硬、嚴守紀律聞名。他曾下令部隊在晨間體能訓練時全面禁用手機，並要求士兵僅能使用軍方制式裝備。拉尼夫近期也強烈支持赫格塞斯取消士兵「蓄鬍豁免權」的爭議政策。這種強調紀律的風格，讓他深受川普陣營青睞。赫格塞斯則形容拉尼夫是「不搞政治、務實強硬的將軍」。

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拉尼夫的快速晉升過程充滿戲劇性。他在今年1月才晉升為四星上將並接任陸軍副參謀長，資歷遠淺於多數前任參謀長。報導透露，拉尼夫在擔任駐韓美軍第八軍團司令期間，曾在川普第2任期的就職舞會上透過視訊連線向川普致意。川普當時對這位下巴方正、軍人氣質鮮明的將領大為讚賞，甚至當著眾人面前笑稱拉尼夫的長相簡直像是「好萊塢的選角（central casting）」。這次視訊連線，也讓拉尼夫進一步獲得川普陣營注意。

曾支持同志平權政策並捲入國會暴動爭議

拉尼夫的過往紀錄仍存在爭議。在拜登政府時期，他曾簽署支持「同志驕傲月」的備忘錄，提及支持包容與多元政策，這與川普目前極力反對的「多元、公平與共融」（diversity, equity, and inclusion，簡稱DEI）政策存在矛盾；軍方官員對此解釋，這僅是配合前朝政策的要求。

在2021年1月6日國會暴動事件中，當時負責調動國民兵的拉尼夫，曾被內部律師指控掩蓋陸軍延遲派遣兵力的事實。儘管國防部督察長最終查無不法，這段歷史仍可能讓他在參議院提名聽證會上面臨兩黨議員的嚴厲質詢。

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