為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    天主教遲未譴責奴隸制 教宗誠摯請求原諒

    2026/05/25 23:54 中央社
    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天針對天主教會長達數世紀遲未譴責奴隸制一事道歉、誠摯請求寬恕，稱這是「基督徒記憶中的一道傷口」。（歐新社）

    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天針對天主教會長達數世紀遲未譴責奴隸制一事道歉、誠摯請求寬恕，稱這是「基督徒記憶中的一道傷口」。（歐新社）

    羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天針對天主教會長達數世紀遲未譴責奴隸制一事道歉、誠摯請求寬恕，稱這是「基督徒記憶中的一道傷口」。

    法新社報導，教宗良十四世在他今天發布的首道通喻「偉大的人類」（Magnifica humanitas）中表示，「為此，我以教會名義誠摯請求寬恕」，並警告「數位經濟背後出現新的奴役形式」。

    歷任教宗曾為基督徒涉入奴隸買賣致歉。已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）於1992年公開譴責奴隸制度，並於2000年針對歷史上種種不公義事件請求寬恕；已故教宗方濟各（Pope Francis）生前也屢次抨擊現代各種形式的奴隸制度。

    不過，良十四世進一步指出，天主教會到中世紀為止仍在蓄奴，甚至曾建議歐洲君主如何為奴役「異教徒」辯護。

    以人工智慧（AI）崛起為主題的這道通喻指出，教會直到19世紀才「才對奴隸制明確做出正式、篤定以及具普世性的譴責」。

    「確實不宜以現代人的眼光批判過去的事件，彷彿隨著時代演變才日益成熟的道德標準一直都在。但我們也不能否認或削弱無論是社會大眾或者教會，在譴責奴隸制這一禍害方面姍姍來遲的事實。」

    教宗強調：「這是基督徒記憶中一道傷口，我們不能認為事不關己。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播