習近平會見巴基斯坦總理 均提及美伊戰爭調停

中國國家主席習近平（右）今天在北京會見巴基斯坦總理夏立夫（左）。（美聯社）

新華社報導，中國國家主席習近平今天在北京會見巴基斯坦總理夏立夫，雙方均提及美伊戰爭調停問題。習近平說，中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用；夏立夫則感謝中方支持巴方斡旋美伊談判。

夏立夫（Shehbaz Sharif）23日先抵達杭州，展開對中國4天的正式訪問，習近平今天下午則在北京人民大會堂會見夏立夫。由於巴基斯坦持續在美國與伊朗之間積極斡旋，加上日前在北京舉行的「川習會」也提及伊朗問題，使雙方這次會面受到外界關注。

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針對美伊戰爭問題，根據新華社報導，習近平說，中巴雙方要共同維護地區和平穩定，中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。

習近平又說，中巴雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義和冷戰思維，共同推進「平等有序的世界多極化」和「普惠包容的經濟全球化」。

夏立夫則說，感謝中方支持巴方斡旋美伊談判，而習近平先前就中東局勢提出的4點主張，是「實現和平的指導性方案」，巴方願與中方密切協調，共同為促進世界和平穩定作出貢獻。

習近平表示，中巴建交75年來，兩國相互理解、相互信任、相互支持，鍛造了牢不可破的傳統友誼，雙方戰略互信和務實合作有力促進各自國家發展。無論國際形勢如何變化，中方始終將發展中巴關系置于周邊外交的優先方向。

除美伊戰爭調停問題外，兩人並相互推崇中國與巴基斯坦的邦交穩固性。習近平說，中方堅定支持巴方維護獨立、主權和領土完整，願與巴方保持高層交往，加強戰略溝通，把握兩國關係正確發展方向；夏立夫則說，巴方願學習中國「治國理政經驗」，並深化「一帶一路」合作。

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