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    首頁 > 國際

    普廷刻意營造自信形象 俄菁英圈已集體絕望

    2026/05/25 23:51 中央社
    普廷。（美聯社檔案照）

    普廷。（美聯社檔案照）

    英國「衛報」報導，俄羅斯國內對總統普廷（Vladimir Putin）深感不滿的情緒日益升高，身處要位的消息人士指稱，普廷作風愈發封閉，即使國內經濟不振，仍執意繼續推動對烏克蘭的戰爭，菁英圈對他的幻滅已急劇加深。

    「衛報」（The Guardian）報導，普廷今年5月稍早時曾身著牛仔褲與輕便夾克，一身休閒打扮，親自駕駛俄製運動休旅車（SUV）抵達莫斯科市中心一家飯店，手捧鮮花，步履從容地走進大廳，與他當年的學校老師熱情擁抱，對方也在他的雙頰親吻致意。

    隨後，普廷貼心地扶著老師坐上座車，親自載她前往克里姆林宮共進晚餐。但就在這場會面的前一天，多家西方媒體才引述一份歐洲情報報告指出，普廷因深陷遭到暗殺或政變的恐懼，已躲在地下碉堡內長達數週。

    上述會面透過電視轉播，經過精心策劃旨在強化一種截然不同的普廷形象，這也是普廷執政25年來精心打造的招牌：一位平易近人、自信沉著的平民總統，還會隨性地探望當年的老師。

    數名普廷核心圈人士、俄國商界消息人士及西方情報官員受訪時，勾勒出一幅內部景象：普廷作風愈發封閉，其身邊菁英對他的幻滅感急劇加深，不論是對烏克蘭戰事停滯不前，或是國內經濟下行，都令他們深感失望。

    一名人脈深厚的商界領袖指出：「今年菁英階層的氛圍確實出現明顯轉變……對普廷深刻失望。」這名人士還說，越來越多人「日益覺得某種災難即將來臨」。

    該消息人士表示：「沒有人認為一切會在明天突然崩解。但越來越多人意識到，毫無意義且自我毀滅的決定不斷出現。曾經為普廷辯護的人如今已改變立場。對未來的任何感覺蕩然無存。」

    普廷的支持度正在下滑，經濟壓力正加劇，甚至連過去極少批評普廷的親克里姆林宮部落客也開始公開發聲。儘管國內裂痕逐漸浮現，但根據多名熟悉普廷想法的受訪者，以及歐洲與烏克蘭情報官員的說法，普廷對烏克蘭戰爭的盤算並未改變，仍決心繼續推進戰事。

    兩名接近普廷的消息人士透露，普廷已向其核心圈表明，他認為俄國政府可在年底前奪下整個頓巴斯（Donbas）地區。其中一名人士指稱：「普廷執著於頓巴斯，他在達成目標前不會罷手。」

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