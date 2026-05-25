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    首頁 > 國際

    強悍處理星巴克「坦克日」 南韓執政黨光州支持率爆增

    2026/05/25 14:56 即時新聞／綜合報導
    南韓執政黨共同民主黨強硬處理星巴克「坦克日」，光州地區支持度大增。圖為光州民眾砸毀星巴克隨行杯。（路透）

    南韓執政黨共同民主黨強硬處理星巴克「坦克日」，光州地區支持度大增。圖為光州民眾砸毀星巴克隨行杯。（路透）

    南韓星巴克在「5‧18」光州民主化運動紀念日舉行「坦克日」，引發各界斥責並抵制，執政黨共同民主黨強硬的處理方式獲得認可，湖南地方（包含光州、全北特別自治道、全羅南道）支持率從57.2％大幅攀升至68.4％。

    《朝鮮日報》報導，南韓民調公司Realmeter，於21日至22日（本月第3週）對1004名18歲以上選民展開政黨支持率調查，結果發現共同民主黨全國支持率為47.5％、最大在野黨國民力量33.3％、祖國革新黨3.4％、改革新黨3.2％、進步黨2.3％。

    若從地區來看，共同民主黨在傳統票倉湖南地方本月第2週支持率為57.2％，和先前相比暴跌14.3％，但僅僅過了1週就挽回11.2％民意達68.4％，Realmeter認為這主要是因為共同民主黨強悍處理「坦克日」，例如要求黨內地方選舉候選人不要去星巴克消費。

    另外，Realmeter於18日至22日對2507名18歲以上民眾展開調查，發現總統李在明支持率略跌1.2％至59.3％，是5月前3個星期以來首次出現下跌趨勢。

    Realmeter指出，李在明先前支持度高漲，是受到他暗示政府將介入三星罷工、出面批評「坦克日」等影響，但隨著三星勞資協商後的績效獎金過高引發其他民眾不滿、保守派在即將迎來6月3日地方選舉時鞏固勢力，進而導致李在明支持度下降。

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