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    首頁 > 國際

    美伊談判卡關 德黑蘭控華府和平協議要求「太過分」

    2026/05/23 16:13 編譯張沛元／綜合報導
    伊朗外長阿拉奇。（歐新社）

    伊朗外長阿拉奇。（歐新社）

    美、伊衝突居中調解的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），再度赴德黑蘭之際，伊朗媒體23日報導，伊國外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指責美國就和平協議提出「過分要求」；美國媒體說，華府正在考慮對伊朗發動新的空襲。

    美伊間的重要調停人穆尼爾22日抵達德黑蘭推動調解，美國總統川普則因「政府相關情況」放棄參加長子的婚禮留在華府，種種發展加劇外界對美伊情勢，已進入敏感階段的猜測。

    根據伊朗外交部，外長阿拉奇在與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）通電話時表示，儘管美國「屢次違背外交、軍事侵略伊朗，以及立場自相矛盾與一再（提出）過分要求」，德黑蘭仍然參與化解衝突的外交進程。

    美國媒體Axios與哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）則引述匿名消息人士的話說，白宮正在考慮對伊朗發動攻擊，但這2家媒體也都表示，目前尚未做出最終決定。華府此前多次揚言，若未能達成協議，將對伊朗採取新的行動。

    根據官媒「伊朗通訊社」（IRNA），穆尼爾22日抵達德黑蘭後與阿拉奇會面至深夜，討論「避免情勢進一步升級的最新外交努力與措施」；半官媒「伊朗學生通訊社」（ISNA）則說，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）告誡，穆尼爾來訪並不意味「我們已來到轉捩點或決定性局面」，「深邃與廣泛」的分歧仍未除。

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