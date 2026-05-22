喘息吐仙氣！恆星臨終散發幽微光輝 「水晶球星雲」新照超夢幻

NOIRLab公布「水晶球星雲」NGC 1514新觀測照。（美聯社）

一顆走到生命盡頭的恆星，從未看起來如此迷人。位於夏威夷最高峰毛納基山（Mauna Kea）的國際雙子星天文台的望遠鏡，拍下一個綽號為「水晶球星雲」的聯星系統，在一團朦朧氣體圍繞下，散發如雲霧般幽微的光輝。

美聯社、科學新聞網站Phys.org報導，美國國家科學基金會旗下、負責管理雙子星天文台的國家光學紅外線天文研究實驗室（NOIRLab），21日公布這張由雙子北座望遠鏡，拍下恆星「最後喘息」的景象。

請繼續往下閱讀...

這個星雲的正式編號為NGC 1514，雙子北座望遠鏡去年進行觀測，上週完成觀測影像的彩色版本。此聯星系統周圍環繞著乳白色、近似球形的氣體，因此被暱稱為「水晶球星雲」（Crystal Ball Nebula）。

這些氣體是恆星接近生命尾聲時，將外層物質拋向太空時形成。外層物質被拋離後露出的熾熱核心，持續加熱周圍氣體，以「水晶球星雲」來說，估計達到約攝氏1萬4700度，因而呈現如薄霧般幽微的光輝。

科學家認為，這個聯星系統中彼此互繞的兩顆恆星，其中一顆質量一度是太陽的數倍，在拋出外層物質後，留下這片逐漸向外擴散的雲氣。

水晶球或許令人聯想到預測未來，不過，這幅「水晶球星雲」影像呈現的是遙遠的過去，由於其距離地球約1500光年，意味著，影像捕捉到的光，是在大約1500年前從該星雲核心發出，穿越浩瀚宇宙後，才抵達雙子星天文台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法