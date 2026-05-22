法官將失業青年比作蟑螂 印度「蟑螂人民黨」席捲社群

一個以蟑螂為標誌的惡搞政黨，在印度社群媒體上迅速竄紅，將荒謬的幽默化為抗議行動。（美聯社）

起初，這只是一個諷刺性的網路計畫，起因是一名高等法院法官將失業青年比作蟑螂。如今，數百萬印度Z世代年輕人紛紛湧入，將其作為發洩不滿的出口。

美聯社21日報導，一個以蟑螂為標誌的惡搞政黨，在印度社群媒體上迅速竄紅，將荒謬的幽默化為抗議行動。嘲諷貪腐、失業與政治失能的迷因和短影音，淹沒各大社群網站；數百萬用戶擁抱「蟑螂」這個以能在惡劣環境中生存而聞名的昆蟲，將其當作象徵韌性的半開玩笑標誌。

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這場網路運動的崛起速度異常驚人。「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta party，簡稱CJP）已建立網站與社群帳號，其Instagram專頁已累積超過1500萬名追隨者，遠遠超過印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨「印度人民黨」（BJP）在該平台上的880萬粉絲。

CJP創辦人、目前就讀於美國波士頓大學的政治公關策略師狄普克（Abhijeet Dipke）表示，這一切都不是刻意安排的，這場運動的崛起反映印度年輕人日益高漲的挫折感，「真正感到非常沮喪的是年輕世代。他們沒有任何發洩管道，對政府感到非常憤怒。」

在最高法院首席大法官坎特（Surya Kant）的言論引發年輕人強烈反彈後，CJP便在網路上應運而生。印度青年早已對失業率居高不下、生活成本飆升，以及近期破壞求職招募活動的政府考試考題外洩事件感到憤怒。

在上週的一場聽證會中，坎特批評他口中攻擊國家機構的「寄生蟲」，並將一些失業青年與社運人士比作蟑螂。「有些年輕人就像蟑螂，沒有任何工作，在職場上也沒有一席之地。」而有些人轉向社群媒體推動倡議、新聞工作或公益活動，並「開始攻擊所有人」。

這些言論迅速在網路上傳開，許多人認為這充滿輕視意味。坎特隨後澄清，他的言論是指那些取得假學歷的人，並強調他無意侮辱印度青年。

但這場爭議很快促成CJP在IG創立帳號，該帳號以蟑螂作為政治標誌，並開始發布迷因、惡搞競選口號，以及針對莫迪政府的諷刺性評論。短短幾天內，它透過Google表單招募數萬名線上志工，同時也獲得一些反對派領袖的支持。

狄普克說：「我們必須了解，5年前沒有人準備好公開反對莫迪或政府。時代正在改變。」他過去曾與2012年從印度反貪腐運動中崛起的「平民黨」（AAP）合作。

狄普克指出，CJP並不隸屬於任何實體政治組織，但它的崛起呼應了整個南亞地區更廣泛的趨勢：近年來，年輕人在反政府運動中扮演核心角色，包括斯里蘭卡與孟加拉，以及尼泊爾的動亂。

狄普克強調：「年輕人真的非常沮喪，但政府沒有正視他們的擔憂。」

這種壓力在印度尤為嚴峻。印度的年輕人佔總人口超過4分之1，但許多人面臨著就業機會稀缺與長期失業的問題。許多年輕選民也對莫迪領導的印度教民族主義執政黨感到憤怒，問題癥結包括宗教兩極化加劇、不平等擴大以及經濟壓力。

CJP強烈傾向於自嘲，其半開玩笑的入黨條件包括：失業、懶惰、重度網路成癮，以及具備專業的抱怨能力。其宣言利用諷刺手法，回應印度政治中幾個備受爭議的議題，包括反對派對操縱選舉的指控、對企業媒體與政府關係的批評，以及退休法官被任命為官方職務等。

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