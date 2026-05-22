美古緊張局勢升溫 深度解析古巴軍隊戰力與防禦底牌

古巴正規軍「革命武裝力量」在結構上仍著重國土防禦，仰賴蘇聯時代的地面裝備、老舊的防空系統、有限的戰鬥航空兵力、海岸巡邏部隊，以及人力動員。（歐新社檔案照）

美國和古巴緊張局勢加劇，令外界好奇如果美軍攻擊古巴，古巴武裝部隊究竟能發揮多少實際戰力，以及哪些軍事資產會首當其衝？儘管仰賴蘇聯時代老舊裝備的古巴部隊，在科技上無法與美軍相提並論，但仍擁有足夠的軍事實力，讓美軍的行動變得複雜、製造局部風險，並迫使美軍必須為應對其分散式抵抗預作計畫，而非預期會遭遇毫無阻力的環境。

軍事新聞網站Army Recognition在21日報導，古巴的「革命武裝力量」（FAR）在結構上仍著重於國土防禦，仰賴蘇聯時代的地面裝備、老舊的防空系統、有限的戰鬥航空兵力、海岸巡邏部隊，以及人力動員。其價值不在於軍力投射，而在於使敵方難以接近、吸收壓力，並提高任何在該島附近，或針對該島進行軍事行動的成本。

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報導指出，一份2025年的概況估計，古巴現役軍人約有5萬人，17至28歲的男性必須服兵役，在武裝部隊或內政部服役24個月，並負有預備役義務至45歲。FAR的設計是將正規部隊、地方民兵、內部安全部隊、分散的儲存點與地方防禦區結合起來，意味著古巴的軍事價值集中於拖延、吸收攻擊、分散部署並施加局部成本，而非機動力、空中武力、海軍投射範圍，或精確打擊。

地面部隊仍是古巴最大的軍事組成部分，但裝備老舊，開源清單顯示陸軍擁有約900輛主戰戰車，包括200輛配備115公釐主砲的T-62，以及700輛配備100公釐主砲的T-55。

面對結合重型裝甲、120公釐滑膛砲、數位架構、先進光學系統與改良防護套件的美國M1A2 SEPv3艾布蘭（Abrams）主戰戰車，古巴的T-55與T-62在射控、夜戰、乘員保護、彈藥、通訊與後勤維持上，將處於極大劣勢，更實際的功能將是靜態防禦、道路封鎖、城鎮火力支援與預設伏擊，而非機動裝甲戰。

火砲對古巴的防禦態勢，比戰車群更具相關性，因為火砲可以分散、隱蔽，並部署在可能的登陸區、港口、橋梁、機場與聯外道路周邊。相較於使用3人小組並可在180英里外發射精確導引彈藥的美國高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士），古巴的火力較不精確、機動性較差，且與現代情報系統的整合度較低。不過，在狹窄地形中，從預設陣地發射的密集無導引火力，在作戰上依然具有威脅。

若以持續作戰的效用來評估，古巴空軍是裝備中最不可靠的一環。據估計，古巴擁有MiG-29、MiG-23與MiG-21戰機、L-39噴射教練機、An-24與An-26運輸機，以及Mi-8、Mi-17、Mi-24/Mi-35與Mi-14直升機，但不確定目前有多少架飛機具備飛行能力。問題不僅在於機齡，還包括飛行員的飛行時數、發動機壽命、雷達妥善率、飛彈庫存、強化掩體、燃料供應與地面支援。

面對結合匿蹤、感測器融合、先進整合航電設備，並在先進威脅環境中具備低脆弱性的美國F-35A戰機，古巴戰機除了點防禦（point-defense）出擊外，爭奪空域的能力非常有限。

至於古巴海軍，其具體角色是海岸監控、水雷戰、巡邏、港口防禦，以及在古巴海域附近進行有限的反水面行動，其價值在於維持存在感、巡邏續航力及有限的武器搭載，而非對抗美國海軍航空兵或潛艦時的生存能力。

最不確定的新變數是無人機。古巴近日駁斥一份指控其已取得300多架軍用無人機，並曾討論對關達那摩灣（Guantanamo Bay）、美國艦艇與西島（Key West）發動攻擊的報導，因此無人機應被視為一種可能但未經證實的能力，無法消除古巴在防空網路、電子戰、精確打擊與後勤方面較大的劣勢，其港口、機場、燃料庫、通訊節點與防空陣地，都將暴露在美軍的監視與長程打擊之下。

綜合評估顯示，古巴武裝部隊仍具備組織性，帳面上數量龐大，在局部防禦條件下具有危險性，但在科技上無法與美軍相提並論。FAR真正有用的軍事工具，是從預設陣地部署的老舊戰車、大量的火砲與火箭砲、機動與固定的防空系統、沿海巡邏艦、水雷、民兵人力，以及對地形的熟悉。

但古巴有限的現代航空戰力、裝備妥善率不明、雷達老舊、長程海上能力薄弱、燃料限制、依賴傳統蘇聯口徑彈藥，以及專注於維修與改裝，而非新生產的小型國防工業基礎，均為其弱點。因此，在評估古巴戰力時，不應將其視為對等的敵人，而應視為一個在地理上暴露的國家。

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