槓上中國！達爾文港「國安重要資產」 澳洲防長決心收回

達爾文港外觀。（路透檔案照）

澳洲政府擬收回由中國承租的達爾文港，承租的中國嵐橋集團提起國際仲裁反制。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）21日表示，坎培拉對中國承租人興訟感到「失望」，並重申澳洲致力於收回這座具有戰略重要性的港口。

法新社、澳洲廣播公司（ABC）報導，馬勒斯21日訪問達爾文港時表示，「我們正致力於讓達爾文港回到澳洲的手裡」，「我們對於將此事交付國際仲裁的行動感到失望」，澳洲政府會持續與嵐橋對話，設法解決爭端。不過，他也強調，「我們將竭盡全力捍衛此事」。

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中國民營企業嵐橋集團2015年取得為期99年的租約，租下達爾文港，當時就引發時任美國總統歐巴馬批評。去年澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）矢言，要收回這座港口，並表示此事攸關國家安全。

對此，嵐橋集團董事長葉成（Ye Cheng）4月向世界銀行國際解決投資爭端中心（ICSID），聲請投資爭端仲裁，指控澳洲迫使該集團出售港口，已違反與中國的自由貿易協議，且其做法歧視。

達爾文港位於澳洲北領地，是澳洲離亞洲最近的港口，其對面隔海相望的基地每年輪駐2000名美國陸戰隊，並已升級設施供美軍轟炸機使用。

馬勒斯21日的談話表示，強化達爾文港的能力和資源是優先要務，「從國家安全觀點的角度來說，這確實是重要的國家資產」。他也提到，美軍致力於「從達爾文港展開更多行動」，但是他以不清楚具體細節為由，無法證實駐該地美軍是否投入伊朗戰爭。

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