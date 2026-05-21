日本加強取締自行車違規單月開出2千張罰單 未繳罰金恐留前科紀錄

腳踏車示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

許多國人常會到日本旅遊，不過今年4月起日本開始針對16歲以上的自行車使用者加強取締，若發現違規行為將進行開罰，包含違停、逆向行駛，甚至騎乘時使用手機、雨傘等都屬違規行為。若有外國觀光客直接回國不繳納罰金，在超過繳納期限後將轉為刑事案件程序，經法院判決後可能會留下刑事前科紀錄。

日本先前針對《道路交通法》進行修法，新制於今年4月1日起開始實施，近日日媒報導指出，新制上路1個月全國就開出超過2千張「青切符」（藍色罰單），在2147張罰單中有846起是未在停車標誌前停車，是最常見的違規行為。至於騎車時使用手機也有713起，闖紅燈則有298起，「駛入已關閉的平交道」、「逆向行駛」則分別有156起、63起。

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若以地區劃分，開出罰單最多的是在東京都，共有501起。其次則是大阪、愛知，分別有267、257起。而在各都道府縣中有7處的罰單數量為0。

根據隸屬於國家公安委員會的警察廳在官網的說明指出，本次修法引入了針對自行車特定交通違規行為的新制，過去藍色罰單會用於處理機動車的交通違規，但近年來涉及自行車的交通事故情況日益嚴重，因此新法對16歲以上的自行車使用者引入藍色罰單制度，內容包含113項輕微違規行為。

警察廳列出的常見違規行為，包含闖紅燈、未依規定在停車標誌處停車、違反交通規則（例如靠右行駛、在人行道上行駛等）、違反交通管制規定、道口欄桿放下時駛入、違反人行道交通規則、騎乘煞車失靈的自行車、騎乘時使用手機、違反公共安全委員會規定（例如騎車時撐傘）等

至於罰金方面，騎乘中使用行動電話罰金為1萬2000日圓，無視信號（闖紅燈）、右側通行（日本應遵循左側通行）為6000日圓，妨礙穿越斑馬線的行人也是6000日圓，撐傘騎車、騎車時戴耳機、晚上不點燈等為5000日圓，違反步道慢行義務、兩台車以上並行、騎車雙載則是3000日圓。

日媒報導指出，因為違規被警察攔下後，會收到藍色罰單及繳納罰金的繳款單，原則上必須在7天內到當地郵局或銀行繳納，若是沒有在規定期限內繳納，案件可能會進入刑事訴訟程序，須接受法院審判，甚至會因此留下犯罪記錄。這對於外籍人士來說可能會影響簽證，甚至未來再度入境日本時恐遭攔截或拒絕入境。

警方也指出，在發現違規行為時，通常會先進行指導和警告，但若是違規行為嚴重且危險，對行人和其他車輛構成高風險和妨礙，則會進行逮捕。

日媒報導也提到，隨著藍色罰單上路，目前也出現冒充警察的詐騙案件，警察廳也提醒民眾提高警覺，並強調「警察絕不會在交通違規現場收取罰款」。

許多國人常會到日本旅遊，不過今年4月起日本開始，針對16歲以上的自行車使用者加強取締，若發現違規行為將進行開罰，包含違停、逆向行駛，甚至騎乘時使用手機、雨傘等都屬違規行為。（圖擷自警察廳）

許多國人常會到日本旅遊，不過今年4月起日本開始，針對16歲以上的自行車使用者加強取締，若發現違規行為將進行開罰，包含違停、逆向行駛，甚至騎乘時使用手機、雨傘等都屬違規行為。（圖擷自警察廳）

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