中國監控再升級！英媒踢爆「外國人資料庫」 行蹤、人脈全被掌握

中國境外人員動態管控平台。（擷取自X）

英國《每日電訊報》（The Telegraph）揭露，中國政府疑似建立一套名為「境外人員動態管控平台」的監控系統，透過整合監視器、人臉辨識、簽證資料與手機App資訊，即時追蹤外國人在中國境內的行蹤、人際關係與活動紀錄，甚至連外國記者都被列為重點監控對象。

報導指出，該平台由獨立資安研究員組織「NetAskari」發現，系統介面外觀看似一般資料儀表板，但實際上卻能詳細掌握外籍人士的動態，包括所在位置、經常接觸的人、曾同行者以及長期社交關係。

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遭納入監控範圍的對象包括外國學生、「五眼聯盟」（美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭）國家公民，以及維吾爾族人與台港澳人士等特定族群。此外，外國記者也是系統的重點對象，其中甚至包含《每日電訊報》前駐中國記者嚴倩君（Sophia Yan）本人；部分人士還會被系統標註為「可追蹤（trackable）」。

嚴倩君透露，在中國擔任記者的十年期間，中共政府一直在盯著她，不但經常被跟蹤，甚至還會遭到襲擊。因此當自己出現在政府監控平台的系統資料內，她完全不意外。她透露，自己的個人資料在「境外人員動態管控平台」中被完整記錄，包括2021年的照片、工作單位、中英文姓名、性別、出生日期、國籍、護照號碼以及中國手機號碼。

令人毛骨悚然的是，該系統除了具有關係圖譜分析功能，可追蹤人際網絡變化之外，連她在中國期間的活動地點與出現頻率等細節也都被系統記錄下來。對此，嚴倩君擔憂，中國確實能夠將所有資訊整合在一起，並追蹤其認為「有問題」的人，而可怕之處在於，中國可能會推廣這項技術，開始追蹤境外人士。

研究人員指出，該平台疑似由中國河北省公安系統開發，建置時間可能可追溯至2021年，並持續擴充功能。系統整合來源包含公共監視系統、交通與出入境紀錄，以及各類實名制手機服務資料，分析個人與同事、同學、鄰居或同國籍人士之間的互動，例如系統可直接篩選「居住於某地區、彼此為同事且曾一起被拍攝到的所有美國人」。

中國近年推動多項大型監控計畫，包括「天網」與「雪亮工程」，全國監視器數量龐大，並廣泛導入人臉辨識技術，應用場景涵蓋地鐵、社區與公共場所出入管理。加上手機應用程式普遍實名制，使資料整合更為完整。

NetAskari研究員霍弗（Marc Hofer）表示，中國長期將記者視為威脅政權敘事的重要角色，因此監控外媒其實並不令人意外，「中共一直試圖控制歷史敘事、控制人民思想與現實認知，這就是他們的運作方式。」

英國《每日電訊報》（The Telegraph）前駐中國記者嚴倩君（Sophia Yan）。（擷取自IG）

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