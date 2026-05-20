三星罷工長期化恐導致轉單 韓媒擔憂：台積電等競爭對手將得利

三星工會表示，將於週四（21日）依照原定計畫罷工。（美聯社資料照）

南韓科技巨頭三星電子勞資談判最終宣告破裂，工會宣布將自明（21）日起發動全面大罷工。這場風暴不僅預期衝擊全球半導體供應鏈，更在南韓本土引發高度恐慌。南韓主流媒體《中央日報》便憂心忡忡地指出，在AI晶片需求孔急的當下，三星若陷入長期停工，恐將導致輝達、微軟等科技巨頭將訂單加速轉向台積電，讓競爭對手白白獲取轉單利益，甚至將直接動搖「韓國製造」引以為傲的國際信譽。

南韓主流媒體《中央日報》今日報導指出，三星電子勞資雙方談判針對獎金分配等核心議題互不退讓，最終談判全面破裂，業界人士擔憂，三星在高頻寬記憶體（HBM）、DRAM及快閃記憶體（NAND Flash）等核心市場擁有全球最大產能，尤其是作為輝達（Nvidia）AI生態系命脈的HBM，光是面臨「生產可能受阻」的風聲，就足以引發全球市場劇烈震盪。

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報導表示，輝達、微軟、亞馬遜及Meta等全球科技巨頭目前正展開瘋狂的AI伺服器軍備競賽，供應鏈的穩定性已成為全球科技業的最關鍵變數。如今三星內部點燃罷工烽火，全球客戶的焦慮心理已被嚴重激發。

南韓財經界更沉痛警告，此次事態已上升為國安層級的產業危機，恐將給「韓國製造」帶來致命打擊。南韓過去在半導體、汽車、電池、造船等全球供應鏈核心產業中，一向以「交期穩定」與「品質信賴」的優勢傲視全球；一旦三星罷工戰線拉長，這種由誠信累積的「韓國價值」恐將徹底出現裂痕。三星具備強烈的「國民股」性質，這場罷工已超越單一企業矛盾，將全面重創南韓本土的產業投資心理。

報導也引述專家說法指出，在AI主導權爭奪戰日趨白熱化的關鍵時刻，全球科技巨頭早已在強化「供應商多元化」的策略，三星此時自亂陣腳，無疑是拱手將大好江山讓出，恐讓台灣台積電等晶圓代工競爭對手坐收龐大的「轉單利益」。加上全球晶圓代工市場群雄並起，英特爾競爭對手皆可能趁虛而入。

南韓祥明大學系統半導體工程學系教授李鍾煥強調，在現今的AI晶片市場中，「穩定的供應能力本身就是核心競爭力。」對於國際客戶而言，比起「實際到底有沒有減產」，他們更容易把「供應鏈存在不確定性」視為最巨大的潛在風險，這將加速全球大廠拋棄三星、加速投向台積電等競爭對手的懷抱。

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