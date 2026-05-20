最後關頭暫緩攻擊伊朗！川普：距離原訂下令出兵僅差1小時

川普19日透露，當他18日決定暫緩對伊朗發動攻擊時，距離「原訂下令攻擊伊朗」的時間僅差1小時。（彭博）

美國總統川普18日表示，在中東盟友請求下，暫緩原定19日對伊朗的新一輪打擊行動，並對於美伊達成協議抱持樂觀態度。川普19日在美國白宮表示，當時決定暫緩攻擊時，距離下達開戰命令僅剩1小時，是因為中東盟友緊急致電，他在最後關頭才決定暫緩。

綜合外媒報導，在帶領媒體參觀白宮宴會廳施工現場時，川普提及他18日暫緩對伊朗攻擊的相關想法，川普強調，如果他沒有決定暫緩攻勢，美軍的攻擊行動「現在就正在進行了」，他也透露，美軍的軍艦都裝滿了彈藥和軍備，「裝得滿滿的」。

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至於暫緩攻勢會持續多久，川普並未說死，僅表示他會允許談判再持續進行一段時間，且中東盟友向他透露，在巴基斯坦斡旋下，談判進度有所進展。川普說：「我的意思是兩三天，可能到週五、週六、週日，又或者下週，總之時間有限，因為我們不能讓他們（伊朗）擁有新的核武。」

川普指出，伊朗領導人正在懇求美國達成協議，假如未來幾天沒能完成協議，美國將發動新一波攻擊。

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