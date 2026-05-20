泰國取消60天免簽制度 台灣回復「30天免簽」

泰國政府取消60天觀光免簽證措施，泰媒報導指出，大部分國家都將回歸原先的30天免簽停留額度，而台灣便是其中之一。圖為素萬那普機場。（歐新社）

泰國內閣會議昨日（19日）通過由泰國外交部提出的簽證政策修訂案，決議全面取消先前針對包括台灣在內共93個國家實施的「60天觀光免簽證」措施。泰媒報導指出，大部分國家都將回歸原先的30天免簽停留額度，而台灣便是其中之一。

根據《曼谷郵報》報導，泰國當局認為，為了促進疫後復甦所推出的「60天觀光免簽證」制度帶來意想不到的後果，有越來越多外國人選擇定居於泰國，從事商業活動或犯罪行動。

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泰國外交部領事事務局局長蒙坤（Mungkorn Pratoomkaew）19日在例行記者會表示，終止60天免簽等措施將於王室公報（Royal Gazette）頒布15天後生效，將會有93個國家與地區的60天免簽措施被終止，而在更新免簽措施後，每個國家或地區只能享有一種簽證豁免類別。

蒙坤表示，符合30天免簽的國家將從57個減少到54個，但他拒絕透露被排除在外的3個國家為何。蒙坤也提到，泰國將會對某些國家實施15天免簽停留政策，並簡化落地簽流程。據了解，目前在泰國境內或新措施生效前抵達的外國遊客，仍可依照現有簽證條件停留至其期限屆滿為止。

《曼谷郵報》取得泰國外交部的非正式名單指出，在保留30天免簽的54個國家與地區中，包括台灣、日本、美國、加拿大、美國、英國、法國、義大利、瑞士、德國、新加坡、印尼、馬來西亞及菲律賓等國；非洲部分僅有南非。

此外，泰國將新增3個適用15天免簽的國家或地區，包括塞席爾（Seychelles）、馬爾地夫與模里西斯；落地簽適用國家則由31國縮減至4國，僅有印度、塞爾維亞、白俄羅斯及亞塞拜然。

《曼谷郵報》提到，根據雙邊協議訂定的簽證政策，緬甸（僅限航空入境）和柬埔寨公民享有14天免簽；中國、香港、澳門、寮國、蒙古、俄羅斯、哈薩克、東帝汶和越南享有30天免簽；阿根廷、巴西、智利、秘魯和南韓則享有90天免簽待遇。

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