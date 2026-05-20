全美爆發AI反彈浪潮 資料中心遭抵制 科技業面臨嚴峻公關危機

美國反AI怒火演變為暴力事件，4月間有人涉嫌向OpenAI執行長阿特曼住處投擲汽油彈。（路透檔案照）

前Google執行長施密特（Eric Schmidt）15日在亞利桑那大學畢業典禮演說時，提到人工智慧（AI）帶來的「科技轉型」，卻遭台下學生狂噓，反映出美國民眾對AI的負面觀感，正以超越該產業發展的速度急遽攀升，甚至演變為暴力事件。

華爾街日報18日報導，近期民調顯示，民眾對AI充滿擔憂。消費者不滿資料中心擴張加劇電價上漲，勞工害怕失業，家長則憂心其損害孩童心理與教育。

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這股怒火更演變為暴力事件，4月間有人涉嫌向OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）住處投擲汽油彈；剛批准資料中心案的印第安納波利斯（Indianapolis）市議員吉布生（Ron Gibson），住家大門也遭連開13槍。

專家指出，公眾輿論惡化速度前所未見。僅30％民主黨人與50％共和黨人支持加速AI創新，遠低於科技界創辦人的77％。AI焦慮迅速成為影響選舉的政治議題，密蘇里州費斯圖斯市（Festus）有4名市議員，由於批准60億美元資料中心案而遭選民罷黜。全美數十個社區正試圖禁止新建資料中心，反對這類設施的「臉書」社團人數更暴增4倍至36萬人。

反彈聲浪讓投入數百億美元的AI企業面臨嚴峻危機。數據顯示，去年因地方反對而受阻或延期的資料中心專案達48個，總值約1560億美元；今年第一季更創下20個專案遭取消的紀錄。德州農業廳長近期亦以電網負擔為由，呼籲暫停新建大型資料中心。此外，全國有色人種民權促進協會（NAACP）也對馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI提告，指控其非法使用燃氣輪機供電。

面對民眾強烈的不信任，科技巨頭正投入數以億美元計的鉅資，應對這場公關危機。OpenAI全球事務長黎漢（Chris Lehane）將此歸咎於「末日論者」（doomers）散播恐懼及媒體的負面報導。他強調，業界必須更積極向大眾說明AI對世界的益處。

然而，面對被部分業界高層戲稱為「穴居人」（（cave people，反對一切開發）的反對聲浪，AI產業要弭平與大眾的認知落差，顯然仍面臨巨大挑戰。

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