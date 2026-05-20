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    香港宏福苑大火奪168命慘劇後 港府擬修法全面嚴禁工地吸菸

    2026/05/20 06:09 國際新聞中心／綜合報導
    香港宏福苑社區去年11月發生大火，奪走168條人命，成為香港數十年來最致命的火災。（美聯社檔案照）

    香港宏福苑社區去年11月發生大火，奪走168條人命，成為香港數十年來最致命的火災。（美聯社檔案照）

    繼去年一處住宅社區發生奪走168條人命的重大火災後，香港政府19日提案修法，禁止在所有建築工地吸菸。

    法新社報導，這場香港數十年來最致命的火災發生在去年11月，大火吞噬了香港北部宏福苑（Wang Fuk Court）社區8棟公寓大樓中的7棟。

    該社區當時正進行修繕工程。調查這場火災的委員會今年3月獲悉，起火原因極可能是建築工人在鷹架上吸菸所致。

    調查人員也取得證據顯示，住戶曾多次抱怨工人吸菸，但他們的擔憂卻未獲處理。

    香港政府在19日的聲明中表示，這項修法將「對建築工程的主要承包商、分包商及任何人員，施加明確的法律義務，嚴格禁止在所有建築工地吸菸」。

    聲明指出，此舉是「為了降低火災風險，並保障工人與大眾的安全」。

    修正案將把建築工地指定為禁菸區，並要求勞工處轄下的職業安全人員執行這項禁令。

    這些執法人員將可對任何在建築工地被發現吸菸者，開處3000港元（約新台幣1萬2123元）的定額罰款。

    若承包商與分包商未能採取「所有合理步驟」來防止吸菸，一旦定罪，最高也將面臨40萬港元（約新台幣161萬元）的罰款。

    港府在聲明中表示，期盼立法會能「支持盡早通過」這項修法。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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